Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre el salto de 'Sálvame' a TVE y deja claro si le gustaría volver a trabajar con ellos

Jorge Javier Vázquez continúa en una nube por el buen momento de audiencias que 'El Diario de Jorge' está viviendo tras su cambio de horario. Pero a partir del próximo martes, tendrá que medir fuerzas con 'La familia de la tele' y los que fueron sus compañeros durante años en las tardes de Telecinco. Y el presentador no ha dudado en confesar como afrontará este nuevo escenario, además de aclarar si regresaría junto a sus compañeros.

El próximo 22 de abril, Belén Esteban, María Patiño, Inés Hernand y compañía protagonizarán un desfile de carrozas oficializando su llegada a Prado del Rey para instalarse en su nueva casa. Y el antiguo presentador de 'Sálvame' no ha dudado en pronunciarse sobre la nueva etapa de los que fueron sus compañeros en una entrevista para El Correo. "No lo vivo como un enfrentamiento", ha comenzado aclarando.

"Entiendo que para la gente haya morbo, pero para nada. Lo único que deseo ya es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante quince años", advierte Jorge Javier Vázquez, que vive su mejor momento en Telecinco compaginando 'El Diario de Jorge', 'Hay una cosa que te quiero decir' y 'Supervivientes 2025'.

Jorge Javier Vázquez sobre la llegada de 'La familia de la tele: "Ojalá pudiéramos convivir los dos"

Sobre la posibilidad de regresar bajo el paraguas de LA OSA Producciones en 'La familia de la tele' u otro formato, el presentador se muestra tajante. "He trabajado con ellos veinte años. Me gustaría seguir trabajando con gente con la que no he trabajado, fundamentalmente por variar", explica al citado medio. "Llega un momento de tu vida en que quieres conocer gente nueva y trabajar con otras productoras. He trabajado con ellos dos décadas importantísimas de mi vida profesional", asegura Jorge Javier.

"Fue una época de mi vida que la viví, la exprimí, la disfruté, y la padecí, también, al máximo. Se habla de 'Sálvame' con nostalgia, pero me gustaría recordar lo que se escribía de 'Sálvame'...", advierte Jorge Javier Vázquez sobre los años que pasó al frente de 'Sálvame' y las constantes polémicas que enfrentaban. "Con razón y sin razón, me da igual, pero se habla como si hubiésemos sido 'La casa de la pradera' y no lo éramos", sentencia el de Badalona sobre la imagen popular del extinto formato.

"Si la cadena quiere hacer un programa de corazón, tendré que hacerlo porque estoy contratado"

A su vez, deja claro que le gustaría seguir explorando otros formatos más allá de repetir algo parecido a 'Sálvame' o el nuevo proyecto de sus compañeros en TVE. "Yo, que ya lo he vivido, no me gustaría vivir una etapa así, porque mentalmente estoy en otra. Además, no sería bueno haciendo ahora corazón porque la crónica social tiene gracia si lo haces con escándalo y siendo muy maniqueísta, con buenos o malos, y con colaboradores que tomen mucho partido", explica el periodista.

"En televisión siempre tienes que estar dispuesto a aceptar que lo que digas hoy no tiene validez mañana. Tengo contrato hasta 2027 y si la cadena decide que tengo que hacer un programa de corazón, tendré que hacerlo porque estoy contratado. ¿Qué me apetecería? Pues en este momento no", asegura Jorge Javier Vázquez, poniendo el foco a su vez en el principal problema que enfrenta el corazón en los últimos tiempos.

"También estamos en un momento interesante en el que tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Dónde están los personajes de los que hablar? Creo que no estamos sabiendo integrar a los 'influencers' y gente de las redes en la televisión para hacerlos objeto del corazón. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ahí está la cantera", señala el periodista.