Chelo García-Cortés es muy clara ante los que critican el sueldo público de 'La Familia de la Tele' en RTVE

La 1 de TVE refuerza sus tardes con el estreno de 'La familia de la tele', un nuevo magacín diario que aterriza en la parrilla este lunes 28 de abril. Con este lanzamiento, el espíritu del universo 'Sálvame' vuelve a la televisión con un formato que combina entretenimiento, noticias y corazón. Ambientado en un plató que simula una acogedora plaza de pueblo, RTVE apuesta por una propuesta cercana y desenfadada que rinde homenaje a los personajes y momentos más icónicos de la televisión.

El programa estará presentado por tres figuras muy conocidas: María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Ellos serán los encargados de dar forma a un espacio dividido en secciones dedicadas a temas como el corazón, la salud, el deporte, la alimentación o las mascotas. Para comentar todos estos contenidos, La Osa Producciones ha reunido a un grupo de colaboradores de sobra conocidos por el público: Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Javi de Hoyos, Víctor Sandoval y Marta Riesco, entre otros. E incluso se especula con la posible participación de Rocío Carrasco.

Una de las grandes colaboradoras del programa será Chelo García-Cortés, que afronta esta nueva etapa con ganas y una visión muy clara: "'Sálvame' fue historia, pero ahora estamos en otra cosa". El Televisero ha podido hablar con ella sobre este nuevo programa, la competencia que tendrá con Jorge Javier Vázquez, e incluso las críticas que han recibido por sus sueldos públicos.

Chelo García-Cortés, llega 'La familia de la tele' a Televisión Española, ¿cómo va a ser esto?

CHELO - No lo sé, no te miento, no. No, estoy mintiendo, no lo sé. Yo creo que hoy sabremos algo. A mí mis jefes no me han dicho nada. A mí me han dicho que tenía que estar aquí hoy a las cuatro y media porque nos íbamos a ver con todos vosotros. Yo sé que debutamos el 22 de abril, pero no sé nada más, de verdad te lo prometo.

¿Qué diferencias va a haber con 'Sálvame'?

CHELO - Con 'Sálvame' muchas, porque ya ha pasado tiempo. 'Sálvame' creo que ha sido y es, uno de los programas más importantes que se han hecho en televisión. Luego hemos hecho 'Ni que fuéramos' y ya no éramos 'Sálvame', ya éramos otra cosa, hemos estado de viaje en Miami y en México y ahora no sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 'La familia de la tele' y es una familia que por lo que veo va a ser muy amplia, así que vamos a hacer muchas cosas.

Vais a competir en franja horaria con Jorge Javier, ¿cómo afrontas tú esto?

CHELO - A mí me parece muy bien. Mira, Jorge Javier para mí es uno de los mejores profesionales que ha dado la televisión. Yo creo que todos tenemos cabida, él está haciendo otro tipo de programa y nosotros vamos a hacer otro tipo de programa. Ahora todos están así, y yo me alegro además de que han subido las audiencias de las otras cadenas, estamos de vacaciones, ahora llegamos el 22, a ver lo que pasa, pero yo a Jorge le respeto muchísimo porque creo que me ha enseñado muchas cosas.

¿Te ha escrito algún mensajito?

CHELO - Todavía no, todavía no me lo ha escrito, pero no te voy a mentir, todavía en este momento no. Pero lo hará.

¿Qué audiencia creéis que vais a tener?

CHELO - Ay, no tengo ni idea, mira, además soy muy sincera, yo no me levanto con las audiencias, porque además me lío, entonces yo le pregunto a los jefes: "¿Cómo hemos hecho?" o "¿Qué tal?. Pero no me levanto por la mañana con la audiencia. Digo: "Bueno, mientras me sigan llamando es que la cosa va funcionando".

El otro día hablábamos con Sofía Suescun y nos decía que si había una sección de animales ella quería estar sí o sí. ¿Tú la ves en esta familia?

CHELO - Yo creo que esta familia es muy amplia y que puede haber cabida para muchas personas, ¿por qué no? Además, a mí me encantan los animalitos y ella sé que los trata muy bien, o sea que por qué no.

Se criticó mucho a Broncano y 'La Revuelta' porque su sueldo es público. También se os ha criticado a vosotros por lo mismo. ¿Tú esto cómo lo ves?

CHELO - Nosotros somos un país de muchas críticas. Yo no lo vi, hay personas que estarán de acuerdo, personas que no estarán de acuerdo. A mí me preocupa más que los políticos nos tomen el pelo. Porque les votamos. Y si tú das tu voto a un político y te toman el pelo, a mí me produce más temor lo que decidan en el Congreso que lo que se decida en un canal de televisión.

¿Te da miedo que quizás ahora que estáis en la pública se lleven algunos temas que toquéis al Congreso...?

CHELO - Mira, yo creo que tienen mucho trabajo que hacer y no creo que nosotros tengamos que influir en ellos para nada, pero bueno, allá ellos, porque yo creo que el voto es muy importante y por lo tanto creo que se tienen que dedicar a ayudar a este país y a la gente de este país y a nosotros dejarnos trabajar que sabemos hacerlo.