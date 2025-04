Lydia Lozano responde en exclusiva a las críticas a 'La familia de la tele' y se desmarca de las de Broncano

'La Familia de la Tele' es la gran apuesta de Televisión Española para esta primavera, un magacín diario que busca recuperar el espíritu de 'Sálvame' desde un tono más blanco y transversal. El programa, que se emitirá en las tardes de La 1, se presentó oficialmente en el Teatro Eslava de Madrid, en un evento al que asistió El Televisero. Allí pudimos hablar con algunos de sus protagonistas, entre ellos Lydia Lozano.

Con el entusiasmo que la caracteriza, Lozano se muestra feliz por formar parte de este nuevo proyecto, al que define como una familia en la que ella representa a "la tía divertida". El formato cuenta con muchos de los rostros del universo 'Sálvame' como Belén Esteban, Chelo García-Cortés o Víctor Sandoval, y estará presentado por María Patiño junto a dos figuras de RTVE: Inés Hernand y Aitor Albizua. También se suma Marta Riesco como reportera, tras su paso por 'Ni que fuéramos'.

El programa competirá directamente con 'El diario de Jorge', en Telecinco, algo que Lydia Lozano asume con naturalidad y sin rivalidad. "La tarta puede repartirse", defiende, mientras reivindica su estrecha amistad con el presentador, con quien mantiene contacto habitual. Frente a la tradicional competencia entre cadenas, Lozano apuesta por una convivencia televisiva sana y plural. Además, responde a las críticas sobre el uso de fondos públicos en el entretenimiento, recordando su compromiso durante la pandemia en 'Sálvame'.

Además del corazón, el programa incluirá secciones de nutrición, salud o mascotas, con rostros al frente como Marta Verona o Cesc Escolà. Lydia confiesa tener debilidad por los animales, especialmente los perros, y se muestra especialmente entusiasmada con esta parte del programa, que cree que tocará el lado más emocional del espectador. Eso sí, advierte entre risas que espera no tener que lidiar con serpientes. De todo ello y mucho más hablamos en exclusiva con la televisiva Lydia Lozano.

Lydia Lozano, llega 'La familia de la tele' a Televisión Española, ¿cómo estás?

LYDIA - Pues muy bien, feliz de estar compartiendo esto con compañeros.

¿Qué miembro eres en esta familia?

LYDIA - Como una tía que si es divertida me quedo con ella, si la tía es aburridísima, de esas que se quejan cuando llegas de visita y todo eso, no, no.

Vais a competir en franja horaria contra Jorge Javier. ¿Cómo afrontas tú esto?

LYDIA - También hemos estado contra él en 'Ni que fuéramos'. Y no hay problema. Me alegro muchísimo por él, de que está haciendo muy buenas audiencias y no hay ningún problema entre nosotros. Yo amo a Jorge Javier, me parece de los mejores profesionales con los que he trabajado, siempre me he sentido muy apoyada, muy querida por él, muy valorada, y mantengo amistad con él, entonces, bueno, a por todas. Yo creo que la tarta se puede repartir muy bien.

¿Te ha escrito algún mensajito?

LYDIA - Sí, es que hablo bastante con él.

¿Te ha felicitado?

LYDIA - No sé al resto. Yo es que hablo mucho con él, pero no son mensajes de: "Ay, que tal, no sé qué...". No, hablo de otras cosas... Es que Jorge siempre me dice: "No digas que hablas conmigo".

El otro día estábamos con Sofía Suescun y nos dijo que ella se vería en la sección de mascotas. ¿Tú la ves en este programa?

LYDIA - Yo a Sofía la veo muy televisiva. Es muy buena compañera, por lo menos lo hemos sido. Yo la he defendido en todos los realities y me parece estupenda y muy guapa.

Hay muchas críticas, que también se hicieron en su día con David Broncano, de que su sueldo es dinero público. También os las han hecho a vosotros. ¿Tú cómo afrontas esto? ¿Qué le dirías a esta gente?

LYDIA - Creo que a Broncano se le criticaba más por otras cosas, por política... Y entonces, bueno, yo creo que la gente que critica antes de ver algo, de verdad, creo que es un servicio público hacer entretenimiento. Yo creo que es un servicio público estar durante una pandemia haciendo un programa que dábamos la vida. Yo estuve 15 días sin ir. Matamoros estuvo todos los días y estuvo de domingo a domingo, igual que los tuve yo más tarde, porque creían que tenía el COVID. Creo que eso es un servicio público el que hemos hecho. Yo he ido al hospital y estábamos en todas las televisiones, estaba puesto los programas en los que yo he estado, en los que he estado con 'La familia de la tele'.

Entonces, vamos a esperar un poco. Si el que tiene el mando es la audiencia, ya está, no nosotros. Y si vemos que no funciona, se cambia, cosa que no hacen otros programas. Uy, Valldeperas, no sabes lo que es, en cuanto ve que hay un bajón, quita el tema al día siguiente. Hay gente que no hace por subir. Nosotros no. En cuanto bajábamos, decían: "Venga, para arriba". Y ya está. Y eso creo que nos diferencia un poquito.

Va a haber secciones de nutrición, de mascotas, de salud... ¿A ti cuál te llama especialmente la atención para que se hable en la televisión pública?

LYDIA - A mí me encanta la de mascotas porque, además, hasta me hace llorar. Me encanta en Instagram ver historias de perros. Me he vuelto muy perruna y lloro. Es que lloro. Estoy a la una de la mañana viendo y me saltan videos y videos y videos de perros , y yo creo que esa sección me va a fascinar.

Dicen que es terapia el estar con animales

LYDIA - Bueno, espero que no traigan serpientes. No vamos a domesticar ahora serpientes y le vamos a dar naturalidad.