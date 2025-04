Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 22 de abril: El plan que oculta Úrsula y la peor noticia para Adriana

Tras hacer un parón en su emisión el jueves y viernes por Semana Santa, 'Valle Salvaje' ha regresado este lunes a la parrilla de TVE. Lo ha hecho adelantando su horario de emisión a las 15:50 horas para ofrecer un doble episodio.

Asimismo, desde este martes, 'Valle Salvaje' estrenará nuevo horario en las tardes de TVE. La ficción protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas pasará a emitirse desde las 16:50 horas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bernardo advertía a Leonardo que es el día de la siembra y que tiene que tener mucho cuidado porque es muy importante que todo salga bien. Mientras Julio le pedía a Bernardo que apretara las tuercas al joven capataz.

Después, Leonardo dejaba claro que no puede separarse de Bárbara y no piensa irse de Valle Salvaje. Por su parte, Alejo se plantaba y aseguraba que no piensa hacer los cambios que le ha solicitado Isaac Pazos para editar su novela y el editor no dudaba en amenazarle con que si no cambia el final tendrá que hablar con su padre para decirle que le debe una fortuna.

Victoria se encaraba con Matilde y le decía que lo mínimo que debería hacer es ayudar a las labores de la casa. Mientras, Matilde se derrumbaba con Raimunda, que empezaba a entender por lo que ha pasado la amada de su hijo Atanasio. Y es que Atanasio, preocupado por Raimunda, hacía a Matilde una terrible confesión sobre sí mismo.

Por otro lado, Victoria y Mercedes volvían a tener un enfrentamiento y José Luis le pedía a su prometida que deje de pelearse con su cuñada. Después, Mercedes no dudaba en preguntar por Felipe a Victoria.

Adriana descubría que la muchacha con la que tuvo un encontronazo en el Valle es su prima Úrsula y no dudaba en preguntarle a Isabel por qué problemas tuvieron sus padres para no saber de su existencia. Úrsula comenzaba a ganarle terreno a su prima Adriana, no solo por su buena relación con Pedrito, sino por su acercamiento a Rafael con el que parece congeniar bien.

Mientras Julio aseguraba que su padre ha preparado una cena en honor de Úrsula y que le ha parecido una muchacha encantadora. Y José Luis aprovechaba para pedirle a Rafael que sea un buen anfitrión y le enseñe las tierras a la recién llegada. Todo después de que Adriana siga desconfiando de su prima y de sus intenciones y más ahora que ve que hay buen feeling entre ella y Rafael.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 22 de abril a partir de las 16:50 horas en su nuevo horario antes de 'La promesa'?:

Avance del capítulo 142 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le deja claro a Leonardo que nunca volverán a estar juntos y le pide que regrese a la Villa de Madrid y deje su puesto de capataz. Pero el joven insiste en seguir haciendo su trabajo mientras Rafael vuelve a discutir con José Luis por no despedirle.

Por su parte, Atanasio le confiesa a Matilde que tuvo un plan para acabar con José Luis sin que nadie pudiera sospechar de él. Mientras que Raimunda tratará de hablar con el duque.

Mercedes insiste en que lo único que desea es destrozar a Victoria mientras que esta no duda en llamar ridícula a la cuñada de su prometido y le deja claro que José Luis no va a permitir que le falten el respeto y que la terminará expulsando del Valle.

Úrsula informa a Victoria que tiene al pequeño Pedrito comiendo de su mano. Mientras que Adriana y Bárbara le dicen a su hermano que le van a llevar a comer a un sitio que le gustará mucho y él pide que inviten a su prima.

Tras ver la actitud de Úrsula hacia Rafael, Julio no duda en decirle a su hermano que la prima de Adriana le ha echado el ojo. Y mientras Rafael y Úrsula dan un paseo por el Valle en caballo, Adriana les interrumpe además de confesar que le aterra perder a Rafael para siempre.