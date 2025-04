Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 14 de abril: Una despedida y dos graves amenazas

Tras varias semanas anunciando la nueva era de 'Valle Salvaje' por fin ha llegado el momento. La semana pasada asistimos a la muerte de Gaspar, el hijo de Victoria y de José Luis.

De esta forma, la serie diaria de RTVE y que se encuentra también disponible en Netflix afronta la salida de Chechu Salgado mientras que en los próximos capítulos recibirá nuevos personajes después de que ya hayan aparecido María, la prometida de Leonardo y Raimunda, la madre de Atanasio.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este viernes, el editor que se reunía con Alejo aseguraba que está fascinado con Luisa mientras que el joven Gálvez de Aguirre no terminaba de ver claro el contrato pues aseguraba que hay un error.

Atanasio le pedía a su madre que evite encontrarse con Matilde y Raimunda le dejaba claro a su hijo que al próximo desplante que le haga la muchacha va a empezar a contar lo que ha hecho fuera del matrimonio y que pagará tanto por lo que le ha hecho a ella como por lo que le hizo a Gaspar.

Por su parte, Leonardo advertía a Bárbara que no piensa abandonar ni su trabajo como capataz en la Casa Grande ni tampoco contemplaba abandonar de nuevo Valle Salvaje. Y ella le dejaba claro que si es por ella no lo haga porque no le va a perdonar nunca pero él insistía en que no piensa desistir de intentar recuperarla.

José Luis volvía a dejar claro a sus hijos y a Mercedes que no piensa tolerar ninguna falta de respeto hacia Victoria en su casa. Pero Mercedes aseguraba ante Irene que Victoria les tiene engañados a todos y no está tan mal como ha hecho creer tras la muerte de su hijo.

Por otra parte, Rafael descubría nuevos errores de Leonardo y José Luis tras una conversación con Julio llegaba a la conclusión de que Rafael necesita encontrar a una mujer. Mientras que Adriana dejaba claro que está dispuesta a pagar cualquier precio por mantener su relación con Rafael.

Finalmente, Victoria que asumía plenamente su nuevo rol dentro de Casa Grande, tomaba una decisión firme e inquebrantable con respecto a Matilde, marcando un antes y un después en su relación.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' que se ofrecerá en La 1 de TVE el lunes 14 de abril a partir de las 16:15 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 138 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le dice a Rafael que no quiere que se enfaden por culpa de Julio y él termina dándole un beso. El editor le deja un dinero en la mesa a Luisa como anticipo de la publicación de la novela de Alejo si consigue convencer al Gálvez de Aguirre de que el trato que le ofrece es bueno.

Por su parte, Matilde le comunica a Atanasio que Victoria le ha echado de la casa y le pide que no se lo cuente a nadie y que prefiere irse sin despedirse de nadie pues quiere irse de forma digna. Mientras que Raimunda celebra su marcha pero Atanasio vuelve a enfrentarse con ella. Y finalmente, Atanasio le pide que tenga compasión hacia Matilde.

Tras ver como Victoria trata con desdén al servicio, Mercedes no duda en encararse con ella poniéndole límites y que se adapte a las normas de la Casa Grande sino quiere que todo el mundo le repudie y Victoria le responde que sabe cuidar de ella y de los suyos.

Tras ello, Mercedes le dice a José Luis que su prometida le está manipulando y el duque opta por pedirle a Victoria que le de tiempo a todo el servicio a que la acepten y que tenga paciencia y no se ponga al frente de la casa tan rápido. Pero ella le responde que lo hace para no pensar en la muerte de Gaspar. Y después, Victoria descubre una nota de Felipe que le deja descuadrada.

Por otro lado, Leonardo se muestra exhausto con su trabajo como capataz. Y por ello, Rafael y Julio se enfrentan porque el primero le reprocha a su hermano que no fuera valiente de enfrentarse a José Luis y negarse al nombramiento de Leonardo. Después es José Luis quien termina amenazando a Rafael para que no le falte el respeto y le pega una bofetada.

Finalmente, Victoria se encara con Adriana por haber dejado la herencia de su hermano Evaristo en manos de Rafael.