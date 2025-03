Susanna Griso se enfrenta a Gonzalo Miró y le dice punto final en 'Espejo Público': "Es lo que querías"

Gonzalo Miró se ha enzarzado con Mariló Montero y con Susanna Griso por extensión cuando en 'Espejo Público' se ha hablado de que un juzgado ha vuelto a citar al hermano de Pedro Sánchez para declarar y que su defensa se complica, acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Unos correos constatarían que la plaza pública que ocupó fue adjudicada de antemano.

"¿A dedo se creó este cargo?", ha planteado la presentadora. "Según las pruebas de la UCO parece que sí. Es más que sospechoso", ha respondido Mariló Montero. "Si ha habido enchufismo, tendrá que pagar las consecuencias de ello", ha señalado Gonzalo. "¿Algo más o nos quedamos en ese titular?", le ha rascado Griso.

"Es que no sé en qué va a terminar esto. Creo que no tiene absolutamente nada que ver ni con la gestión del gobierno ni con Pedro Sánchez realmente", ha aseverado Gonzalo Miró. "Sí", le ha rebatido Mariló Montero. "No, no, yo creo que no. Pedro Sánchez aquí no pinta absolutamente nada", le ha confrontado el tertuliano. "Sí pinta", ha insistido la periodista navarra.

"Si queremos acabar con los casos de enchufismo en política, yo encantado, pero con todos eh. En Galicia, en la Junta de Andalucía, en todos", ha clamado el colaborador. "Si quieres poner ahora el riego, salpicamos a todo el mundo", le ha espetado Mariló, acusándole de enredar y enfangar.

"Estamos hablando del enchufismo en general ¿o es que este es el único caso que hay en caso de demostrarse?", ha planteado Gonzalo Miró. "Estamos hablando de este caso concretamente. El día que tengamos que hablar de un debate general del enchufismo en política metemos también a Ábalos, a sus prostitutas y a todo el mundo que enchufa a gente que no tiene preparación para trabajar en puestos públicos", le ha rebatido Mariló Montero.

"Ahora, hablemos de esto. Es tráfico de influencias, Gonzalo Miró, y esto está prohibido", ha proseguido la tertuliana. "¿De quién? Yo no lo sé", ha apostillado él. "Lo dirá la sentencia cuando termine la investigación", ha insistido Mariló mientras Miró le hacía ver que entonces Pedro Sánchez no era presidente, era candidato, y que no tiene vinculación con este caso.

Acto seguido, el hijo de Pilar Miró ha puesto el foco en el hermano de Ayuso por el asunto del material sanitario que la Comunidad de Madrid le contrató en pandemia. Y ahí es cuando Susanna Griso le ha parado los pies: "En cualquier caso, no hay en este momento una investigación abierta sobre el hermano de Ayuso. Vamos a centrarnos en la que sí hay, que es la del hermano de Sánchez".

"Venga, vamos a lo que nos importa", le ha replicado él con sorna, criticando que se busque vincular a Sánchez con el caso de su hermano aunque no haya nada demostrable. "La clave la ha dado Mariló, ella ha mencionado a Pedro Sánchez, y se trata de eso (de ir insinuando). Yo no estoy negando que aquí pueda haber un caso de enchufismo, no lo discuto, pero si queremos limpiar la política de este país vayamos con ello, pero también con el hermano y el novio de Ayuso, de la familia de Feijóo, de la de Moreno Bonilla... de un lado y del otro. Ahora, si lo que queremos es hablar concretamente de este caso para tratar de implicar de alguna manera a Pedro Sánchez y al partido socialista actual, a mí me parece circense", ha estallado Gonzalo Miró.

"A mí lo que me parece también circense es que estés constantemente hablando del hermano de Ayuso cuando -insisto- no está ahora mismo procesado y no ha habido ninguna investigación al respecto. ¿Por qué lo pones en el mismo plano?", le ha confrontado Susanna Griso. "Porque puedo pensar yo que contrató con la administración de la hermana por ser el propio hermano de Ayuso", ha afirmado Gonzalo. "Pero eso es una suposición tuya", le ha soltado la presentadora.

"Ese caso está archivado", le ha recordado Griso. "Tenéis que asumir cuando los casos se cierran", ha apuntado Mariló Montero en la misma línea. "Pero tú también estás diciendo aquí que probablemente no le pase nada a David Sánchez. ¿Y esto implica que no se le esté intentando salpicar al presidente? Claro, exactamente igual, lo que no me vale es que en unos casos sí y en otros no", se ha quejado Gonzalo sin rodeos, evidenciando una falta de neutralidad pasmosa en el programa de Antena 3.

"Bueno, vamos a seguir porque no nos vamos a poner de acuerdo. No sigamos debatiendo porque no nos vamos a poner de acuerdo", ha cortado Susanna, censurando al colaborador y diciéndole punto final. "Tú encantada, si es lo que querías", le ha arreado Gonzalo Miró, asegurando que a ella realmente le gusta incendiar el plató. "A mi me gustan los debates hasta cierto punto, es decir, me gusta que sean debates sosegados, que la gente en casa nos entienda. Si nos estamos interrumpiendo constantemente, no se entiende nadie", ha zanjado.