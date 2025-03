Susanna Griso, ojiplática en directo tras la polémica con Sonsoles Ónega presenciada en Antena 3

Este miércoles, Sonsoles Ónega recibía en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Lucía Dominguín para promocionar el libro de recetas que ha escrito. Sin embargo, la entrevista acababa con momentos de gran tensión entre la invitada y la presentadora. Al ver lo sucedido en 'Espejo Público', Susanna Griso ha rememorado lo que le pasó a ella precisamente con el hermano de Lucía, el cantante Miguel Bosé.

"Me he quedado ojiplática", reconocía Susanna Griso al ver la actitud que tuvo Lucía Dominguín en su entrevista con Sonsoles al negarse a hablar de su vida personal y de recordar el quinto aniversario de la muerte de su madre, Lucía Bosé.

Por su lado, Gema López también cuestionaba lo que había hecho Lucía Dominguín. "Yo he visto a Lucía que ha abusado de la amabilidad de Sonsoles. Ayer se vino arriba", opinaba la copresentadora de la sección de corazón de 'Espejo Público' antes de que la propia Susanna Griso recordara su entrevista más tensa con Miguel Bosé.

"Ella sabe cómo funciona la televisión, tú en una entrevista debes ser generosa. No he leído el libro... No sé hasta qué punto es comercial...Pero, ¡de qué tienes que hablar si es un libro de recetas!", aseguraba Susanna Griso sobre la hermana de Miguel Bosé.

Susanna Griso recuerda su polémica entrevista con Miguel Bosé

Tras ello, sus compañeros aprovechaban para preguntarle si ella recordaba un momento tan incómodo como el que vivió Sonsoles Ónega, y la presentadora de 'Espejo Público' no se lo pensaba. "Yo tengo mi polémica con Miguel Bosé y fue muy incómodo porque me pasó algo parecido a lo que le ha pasado a Sonsoles", empezaba diciendo Susanna.

"Él venía a hablar de la gala para recaudar fondos en la lucha contra el sida. Le hice una entrevista larga, extensa hablando de esa gala, 10 minutos. Y en un momento dado, Miguel Bosé no ha tenido problema de hablar de política y empecé a preguntarle por política", rememoraba Susanna Griso.

"Y empezó a decirme, pero Susanna: 'qué chorrada, qué tontería, parece mentira que me hables de política sabiendo el problema que tenemos en este país y en el mundo con el sida", proseguía relatando la presentadora sobre lo que vivió con el polémico cantante.

Unas palabras que a Susanna Griso le dolieron personalmente. "A mí me ofendió profundamente, porque llegó a tratarme como si fuera una frivolidad que yo le preguntara por política y me lo dice a mí cuando yo perdí un hermano, precisamente, por el sida. Entonces, yo dije, este hombre no sabe de qué está hablando y nos está tratando al resto del mundo como si fuéramos unos pringados y nos tiene que dar él lecciones de ética", sentenciaba Susanna Griso.