Preocupación en 'Supervivientes' por lo que se captó con Carmen Alcayde en su salto del helicóptero

Carmen Alcayde se ha incorporado a 'Supervivientes 2025' y, tal y como manda la tradición, lo ha hecho lanzándose desde el helicóptero. La colaboradora televisiva ha asegurado estar superando un miedo y lo ha hecho, aunque de forma accidentada. Tal y como ha señalado Sandra Barneda, la concursante parece haber sufrido molestias al tocar el agua.

A tenor de las imágenes de su salto, Carmen Alcayde ha saltado abriendo ligeramente las piernas, lo que ha imposibilitado una entrada limpia en el agua. De hecho, Sandra Barneda ha sido consciente de las molestias de Alcayde al ver su rostro compungido: "¿Qué le pasa? Parece que se ha hecho daño, ¿está bien? ¿Qué le ocurre?".

Tras su salto y a la llegada a la playa, Carmen Alcayde ha explicado el origen de su dolor. "Que me he dejado la espalda, se me ha olvidado estirar las piernas y he caído como de espaldas", ha declarado la ahora concursante. Por su parte, Laura Madrueño le ha comentado: "Tantas emociones y es que es muy fuerte. ¡Estás en 'Supervivientes'!".

También Sandra Barneda le ha enviado un mensaje desde España: "Que acabas de llegar Carmen, no te me lesiones". "Ay sí, qué dolor, pero no pasa nada. ¡Qué ilusión!", ha respondido la valenciana dando por zanjado su doloroso salto desde el helicóptero. Y es que, tal y como ha indicado Laura Madrueño, la concursante recibiría asistencia médica para constatar que no se ha lesionado y que dicha caída no compromete su permanencia en el concurso.

La emotiva dedicatoria de Carmen Alcayde en su salto en 'Supervivientes'

Antes de lanzarse al agua, Carmen Alcayde ha querido dedicar su salto. Una dedicatoria en al que ha tenido muy presente a su tierra. "Como valenciana, me encantó el salto de Borja. Suscribo todo lo que dijo y quiero añadir a todos los voluntarios, que vinieron en la Dana de todas partes de España y del mundo a pringarse de barro hasta aquí y a sacarnos adelante. Sin vosotros no lo habríamos conseguido, ¡gracias, gracias!", fueron sus emotivas palabras.

En su dedicatoria, la ahora concursante también ha querido poner en valor el papel de sus seres queridos: "A mi familia, que la quiero mucho. A mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, a mi chico,m gracias por estar en mi vida, te quiero y sobre todo a mis hijos. Lo hago todo por vosotros así que mamá va a intentar sobrevivir, pero vosotros sacad buenas notas. ¡Os amo!".