Mediaset prescinde de la directora de 'Socialité' y su polémica salida provoca dos dimisiones

Terremoto total en 'Socialité' después de publicarse que Mediaset ha renovado la continuidad del formato por 38 nuevas entregas, lo que supone que el programa que presentan María Verdoy y Antonio Santana tiene garantizado su futuro hasta por lo menos el próximo 31 de julio.

Según avanza Poco pasa TV, el grupo de comunicación ha decidido prescindir de su directora, Laura Roigé, en el marco de un proceso de reestructuración. Roigé llevaba ligada al formato desde el año 2020 y subdirigiendo y dirigiendo el espacio de los fines de semana de Telecinco en la última etapa, concretamente desde septiembre de 2023.

Al parecer, la noticia "fue comunicada al equipo en una reunión interna" y, tras su polémica salida, se han producido dos dimisiones tal y como indica la citada fuente. El subdirector de 'Socialité', Miguel Ángel Rech, ha determinado marcharse de forma voluntaria.

Y no es el único abandono que ha propiciado el cese de Laura Roigé como directora. También Edu García de la Puente, reconocido reportero del programa desde el año 2022, ha decidido presentar su renuncia y no continuar en el formato de Telecinco.

En paralelo, Poco pasa TV adelanta que, tras ser despedido de Telemadrid con vuelta a Telecinco, el periodista Saúl Ortiz será el subdirector de 'Socialité' a partir de ahora "con la intención, por parte de la cadena, de que ascienda a director en las próximas semanas".