María Castro ('La Promesa') desvela en exclusiva las consecuencias de la posible muerte de Jana

En los últimos episodios de 'La Promesa', la trama ha alcanzado niveles de tensión sin precedentes. Jana, tras descubrir una habitación secreta en el palacio, confrontó a la marquesa Cruz revelándole su verdadera identidad como Mariana, hija de Dolores, y acusándola de los asesinatos de su madre y de Tomás. La reacción de Cruz fue de absoluto desconcierto, negando todas las acusaciones y tratando de desviar la culpa hacia Leocadia.

Paralelamente, Doña Pía ha sido protagonista de una confesión impactante al admitir ante Rómulo que fue ella quien asesinó al barón de Linaja. Esta revelación ha generado un clima de incertidumbre y tensión en el servicio del palacio, cuestionando las lealtades y secretos que cada personaje guarda celosamente.

La situación se ha tornado aún más dramática cuando Jana ha sido víctima de un atentado, recibiendo un disparo que la ha dejado gravemente herida. Mientras su vida y la de su bebé pende de un hilo, Manuel permanece a su lado, profundamente afectado por el estado crítico de su amada. El sargento Burdina ha iniciado una investigación para dar con el responsable del ataque, mientras Manuel posee una prueba que podría ser crucial para esclarecer lo sucedido.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con María Castro, la actriz que da vida a Doña Pía en la ficción de La 1. Además, la intérprete es muy clara a la hora de responder sobre el rodaje de un posible spin-off de 'Sin tetas no hay paraíso' junto con el resto de chicas protagonistas.

Te tengo que preguntar por ‘La Promesa’ porque todo está cambiando…

MARÍA – Y más que va a cambiar. Si la última vez que nos vimos te dije que dedicaras un minuto de vida a pensar lo que iba a suceder porque era imposible adivinarlo, y todavía no ha ocurrido, a la gente le va a dejar impactada y más anclada a la butaca si cabe.

Hemos sacado la exclusiva de que salta al prime time con un capítulo especial de ‘La Promesa’

MARÍA – Uy pues yo tengo que informarme bien porque esa hora es un horario complicado con los baños y las cenas de las niñas, pero yo quiero verlo en directo.

Está toda la audiencia hipotetizando sobre cómo sería ‘La Promesa’ sin el personaje de Ana Garcés, sin Jana.

MARÍA – Por hipotetizar… si eso hace que se hable más de la serie, adelante, hipoteticemos.

Tirando por el camino de que Jana no sigue en ‘La Promesa’, ¿cómo cambiaría la serie?

MARÍA – A mí se me cambia mogollón porque es mi compañera de camerino, entonces, ¿yo ahora con quien hablo? A mí me gusta mucho hablar y a ella igual. Y en cuanto a los personajes, María Fernández estaría destrozada, Manuel… estaría fatal. Es que claro, ¿Cruz, a quien ataca ahora? Porque ella siempre tiene que atacar a alguien.

Bueno, quizás se queda tranquila.

MARÍA – No, no ¿Cruz tranquila? No, ella es muy venenosa, no puede estar tranquila de ninguna manera.

Vale y si Jana continúa, ¿qué podría pasar con los personajes?

MARÍA – Si sobrevive y sobrevive el bebé también, obviamente tiene que haber venganza, pero sería la venganza de la venganza. ¿Qué ha pasado ahí?, ¿qué es lo que se puede saber?, ¿hasta dónde? Quizás matan a un bebé con su mamá… bueno no lo sé. Esto sólo lo sabe Josep Cister... Bueno y yo también.

Lo hablábamos ahora con tu compañero en la serie, Carlos de Austria.

MARÍA – Sí, sí yo cuando me enteré que se llamaba así dije: “¿Pero yo cómo voy a trabajar, que soy sólo María Castro, con alguien que se llama Carlos de Austria?”

Ha contado un poco de vuestra relación en la serie, ¿tú como la ves?

MARÍA – Es compleja, porque yo me medio enamoré de un hombre viudo, y ahora descubro que no era tal. Entonces, hay una historia detrás que encima es la marimandrajos la que la saca a la palestra como siempre, y a ver qué pasa. Porque yo tengo una amenaza muy presente de que si yo me junto al padre de Santos, Santos cuenta lo que sabe, que no sé ni por qué sabe que yo maté al Barón de Linaja, entonces a mí eso me arruina la vida.

Si tu hablases con Doña Pía en la vida real, ¿qué consejo le darías?

MARÍA – Pues es que, ¿sabes qué pasa? que yo creo que Pía tiraría por la cabeza sacrificando el amor, porque al final si pierde su trabajo no tiene cómo sacar adelante a su hijo, y es que su hijo para ella es el amor de su vida. Yo en cambio, tiraría por el corazón.

Justo ha vuelto ‘Física o Química’ ¿qué pasaría si volviera ‘Sin tetas no hay paraíso’?

MARÍA – Pues mira, tiene que volver ‘Sin tetas’ porque es necesario contar qué pasó con esas cuatro chicas de barrio, quince años más tarde. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿La vida empezó mal y acabó mal? ¿O acabó bien?

¿Tú alguna vez has fantaseado con ello?

MARÍA – Sí, claro. Y lo hemos hablado nosotros un montón de veces.

O sea, ¿estaríais las cuatro dispuestas para volver?

MARÍA – Sí, compaginando agendas, pero claro que sí.