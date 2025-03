TVE anuncia un giro de 180º en su programación con 'La Promesa' para emitir ¿la muerte de Jana?

TVE ya anuncia oficialmente una programación especial de cara al próximo miércoles, 19 de marzo, para acoger un hecho determinante que va a cambiar 'La Promesa' para siempre y que tiene que ver con el destino de Jana tras ser tiroteada.

"Muy pronto nada volverá a ser igual", comienza diciendo la voz en off de la promo junto a imágenes de la investigación a cargo del sargento Burdina. "Jana es fuerte, no he visto a nadie enfrentarse a la vida como ella", afirma María Fernández, rota de dolor.

"Entre la vida y la muerte", continúa el spot lanzado ya en antena en La 1. Y es que el estado de Jana, postrada en una cama recibiendo atención médica como se aprecia en el avance, es muy crítico por la gravedad de la herida. "No te puedes morir, Jana. No te me vayas, por favor", solloza Curro, su hermano. "No se va a poder paliar todo este dolor", añade Pía ante un servicio conmocionado.

'La Promesa' se juega su futuro el miércoles, 19 de marzo con triple emisión

"La Promesa se juega su futuro", indica la voz corporativa de TVE mientras a Alonso, el marqués de La Promesa, se le escucha decir que "es el final de la casa de los Luján". Con este anuncio, la cadena pública ceba todo lo que va a ocurrir el próximo 19 de marzo. "Un día que hará historia", resaltan. ¿Será la muerte del personaje de Jana? Es uno de los posibles escenarios que tiene en vilo a los telespectadores.

¿Y en qué consistirá esa programación especial que se ha diseñado en RTVE? Pues bien, el miércoles, 19 de marzo, se ofrecerán hasta tres capítulos: dos por la tarde entre las 17:30 y las 19:30 horas de la tarde y uno por la noche, en prime time, a partir de las 22:50 horas; en el que acontecerá lo que va a dar un giro de 180 grados a la ficción. Este salto al horario de máxima audiencia ya fue adelantado en exclusiva por El Televisero y ahora ha sido confirmado por la corporación.