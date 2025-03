El creador de 'La Promesa' da la cara con estas firmes explicaciones ante el giro de 180 grados con Jana

'La Promesa' se enfrenta a los capítulos más decisivos de toda su andadura en la parrilla de TVE. El público de la ficción se encuentra con el corazón en un puño respecto a qué va a pasar con Jana, el personaje protagonista, ante los rumores sobre su muerte después de recibir un grave disparo. Sobre ello, Ana Garcés, la actriz que lo interpreta, ha hablado en una entrevista exclusiva para El Televisero.

Este suceso va a marcar un punto de inflexión en la serie que iremos descubriendo en los próximos capítulos, donde se desencadenarán acontecimientos que nadie se espera, con giros de tuerca que cambiarán 'La Promesa' tal y como la conocemos. El episodio fundamental se ofrecerá en una emisión especial en prime time el próximo miércoles, 19 de marzo, tal y como avanzamos en exclusiva también en este portal.

Hace unas semanas, durante una rueda de prensa con los medios, Josep Cister, el creador de 'La Promesa' y parte de su elenco artístico principal prometieron grandes giros y muchas curvas. Y, desde luego, no mentían sabiendo ya lo que va a ocurrir en los próximos días.

Pero ojo, porque el terremoto que va a sacudir la serie se extenderá durante meses. En unas declaraciones de Cister a El Confidencial apunta que "de aquí a octubre, que es cuando acabamos de rodar la actual temporada, es una romería de acontecimientos". Es decir, se avecinan más de siete meses de intensidad en 'La Promesa'.

Aún no se sabe oficialmente qué va a pasar con Jana después de tantas teorías y elucubraciones que apuntan a su asesinato y, por tanto, a su salida de la ficción, pero Josep Cister y su equipo ya han recibido muchas críticas ante la posibilidad de que su muerte sea una realidad. Si se diera este supuesto, la polémica va a ser mayúscula. Sin embargo, el ideólogo de 'La Promesa' lo tiene claro: "Nosotros no trabajamos para las redes".

"Lo que voy a decir me va a costar que me pongan doscientos millones de tuits y me pongan a parir porque ya lo han hecho muchas veces, pero es la realidad. No escribo pensando en lo que quiere la gente que ocurra. Si haces eso, la cagas. Escribo las cosas que siento que le van a venir mejor a la serie", declara con firmeza al citado medio.

"Eso no quiere decir que no escuche al espectador o que me importen una mierda. Algo que me han dicho muchas veces. Es justo al revés, trabajamos para ellos. Nuestro compromiso real es con ellos y tratamos de hacer algo que les entretenga, que les emocione y que les llegue", prosigue valorando el creador de 'La Promesa'. "Si escribiera pensando en cada una de esas personas, contaría 1,6 millones de historias distintas", añade.

Así, Josep Cister justifica los cambios de guion en 'La Promesa' porque "en un formato de este tipo, diario, el divertimento está en ir cambiando la historia, ir dándole forma, generando a la gente nuevas intrigas y cerrando algunas tramas antiguas" "Este es nuestro reto", recalca.