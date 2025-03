Laura Fa desmonta con una frase a Juan del Val por su acusación: "Que no dispare contra nosotros"

Juan del Val ha sembrado la polémica más allá de su sección habitual en 'El Hormiguero' por sus últimas declaraciones sobre la prensa rosa en 'La Roca'. El marido de Nuria Roca sentenció con dureza el tono de algunas publicaciones del corazón y Laura Fa no ha tardado en contestarle desde 'Espejo Público'. La colaboradora de Susanna Griso clamó alto y claro contra la gran contradicción del guionista en su queja sobre ese tipo de periodismo.

Nuria Roca y compañía se encontraban este domingo en el espacio vespertino de La Sexta cuando del Val estalló contra una información de Diez Minutos sobre Íñigo Onieva en una cena con amigas. "La prensa del corazón se debería hacer mirar, iba a decir conservadora pero no, lo facha que es", comenzó subrayando el marido de la presentadora antes de advertir sobre el peligroso discurso de la revista.

Laura Fa señala la gran contradicción de Juan del Val en su duro recado a la prensa del corazón

"Lo que no puedes hacer es decir que una persona que se va a cenar con dos amigas 'se relaja'. ¿Qué quiere decir eso?", insistió con tono acusatorio Juan del Val ante el resto de colaboradores de 'La Roca'. Y aunque tan solo esta afirmación fue suficiente para enfurecer a Laura Fa, 'Espejo Público' también repasó la comparación que hizo de este tipo de titulares con los rumores de su crisis matrimonial del pasado verano.

"Esto es lo mismo que pasó con nosotros cuando yo fui a Santander a una feria y tú te quedaste en Menorca. Pues crisis. ¿Pero vivís en 1950? ¿En serio?", añadió el tertuliano en su controvertida intervención que sería recogida este mismo lunes por el equipo de 'Más Espejo'. Tras ver las imágenes, la compañera de Lorena Vázquez en 'Mamarazzis' no se cortó un pelo en sentenciar al guionista.

Con gesto serio, Laura Fa fue la primera en comentar las imágenes. "Me choca que esté haciendo corazón y dispare directamente contra la prensa del corazón", comenzó subrayando la catalana. "Evidentemente, en la prensa del corazón, cuando no se dicen las cosas, se dicen de otra manera. Yo tengo la misma información que Beatriz Miranda", insistió la colaboradora de 'Espejo Público'.

"Él no va como escritor a esos programas"

"Las informaciones que llegan sobre Íñigo son muy determinadas y contamos lo que podemos. Juan sabe por qué lo contamos", aseguró la periodista, aludiendo a que el marido de Nuria Roca tan solo quiso defender a su compañera de programa Tamara Falcó. "Entiendo lo que está haciendo ahí. Es amiguismo con Tamara y quiere defenderla. Me parece bien, pero que no dispare contra nosotros por defender a su amiga", sentenció la comunicadora.

Sin embargo, Pilar Vidal frenó en seco su discurso. "Él no hace amiguismo con Tamara. Realmente se pone en el papel de escritor", subrayó la colaboradora mientras Laura Fa sentenciaba que él no acude a televisión en calidad de escritor. "Él dice que con 'relaja' se refieren a una infidelidad, pero no tenéis ninguna prueba", insistió Pilar Vidal, manteniéndose en su postura sobre la polémica.

"Pero no está como escritor en esos programas, está como muchísimas cosas más menos como escritor. Es que no te hace un análisis sintáctico de los titulares", aseveró la catalana, aún molesta por la lectura moral del guionista sobre el mundo del corazón. Finalmente, Gema López desvió el foco de la discusión destapando que fue una persona del círculo cercano de la pareja quién "dio el soplo" a la revista. "Lo tengo confirmado. Así que cuidado, Íñigo. Si vas a tomarte algo, ten cuidado con quien te relacionas", advirtió la presentadora.