Nuria Roca detiene 'El Hormiguero' con el accidente que ha sufrido justo antes de arrancar el programa

Pablo Motos estaba preparado para arrancar 'El Hormiguero' por última vez en la semana cuando, mientras presentaba a sus colaboradores, un detalle en el atuendo de Nuria Roca le llamó la atención. Tras observar que iba, en parte descalzada, la presentadora terminó sincerándose con sus compañeros y la audiencia sobre el aparatoso incidente doméstico que había sufrido antes de acudir al plató de Antena 3.

Con los invitados de la semana que viene anunciados y las secciones de este jueves casi presentadas, Pablo Motos se disponía a dar la bienvenida a los colaboradores de su mesa de actualidad cuando hizo un llamado directo a la mujer de Juan del Val para aclarar su situación. "Hoy todo lo que tenemos que hablar al final del programa lo vamos a hablar al principio. ¿Qué te ha pasado?", preguntó el presentador.

Nuria Roca explica en 'El Hormiguero' su aparatoso accidente doméstico

Entonces, la cámara se centró en Nuria Roca, que se encontraba en un extremo del plató sentada junto a Cristina Pardo, Juan del Val y Tamara Falcó guardando reposo. "Me he tropezado con la báscula", explicó la comunicadora mientras se prepara para mostrar a la audiencia sus dedos del pie vendados, motivo por el cual iba en chancla. "Ha sido en el cuarto de baño", aclaró mientras mostraba sus dedos entabillados.

Nuria Roca muestra su lesión en 'El Hormiguero'

"A ver si la gente se cree que esto ha sido porque le he dado una patada a la báscula… No. No es que me haya pesado. Me he roto un dedito", aseguró la mujer de Juan del Val mientras Pablo Motos valoraba la gravedad del asunto de cara a la sección que suele cerrar la noche de los jueves y la semana. "Bueno, veremos a ver qué es lo que podemos hacer esta noche", esgrimió el valenciano.

Sin embargo, ya antes de aclarar su accidente domestico en 'El Hormiguero', Nuria Roca había lanzado una advertencia en sus redes sociales sobre este revés que resulta más común de lo normal. "Los dedos de los pies parecen una tontería hasta que te los rompes. Pues así, con la pata chula me voy un rato a 'El Hormiguero'", adelantó la colaboradora antes de poner rumbo al programa de Antena 3.