Juan del Val se indigna ante lo presenciado en 'La Roca' y se revuelve al grito de "facha"

Como cada domingo, este 16 de marzo Nuria Roca se volvió a poner al frente de 'La Roca' en laSexta. Y, una semana más, Juan del Val volvió a ser el colaborador que más dio que hablar por su sinceridad a la hora de dar su opinión sobre los diversos temas a tratar, entre los que se encontraba la última salida de Iñigo Onieva.

En la sección de crónica social se comentó la portada de una revista protagonizada por el marido de Tamara Falcó. En ella aparece varias fotografías del empresario acompañado de dos mujeres y un amigo, y sin la presencia de su mujer. Por tal motivo la revista 'Diez Minutos' titulaba: "Iñigo se relaja en la noche madrileña". Un titular que provocó el enfado de Juan del Val.

"¿Qué quiere decir ese eufemismo? ¿Se relaja en la noche madrileña?", preguntó Nacho García, uno de los colaboradores del programa de laSexta. "¿Pero es que él no se puede ir a cenar sin Tamara?", criticó Nuria Roca. "A lo mejor no vendería tanto", añadió Marta Critkian sobre la intención que habría detrás de esa portada de Iñigo Onieva, que no es otra que un interés económico.

Juan del Val carga contra la prensa del corazón

Finalmente tomó la palabra Juan del Val, quien junto a Nuria Roca comparte amistad con Tamara Falcó desde que trabajan juntos en 'El Hormiguero'. "La prensa del corazón debería hacerse mirar… Iba a decir lo conservadora que es, no, lo facha que es", aseguró, indignado, el escritor. "¡Facha, pero vamos!", volvió a dejar claro el colaborador.

"Lo que no puedes hacer es decir que una persona se va a cenar con dos amigas y 'se relaja', ¿qué quieres decir 'se relaja'?", continuó criticando el marido de Nuria Roca, muy molesto por ese doble sentido. "Es lo mismo que cuando yo fui a una feria y tú (Nuria) te quedaste en Menorca: '¡Crisis! ¡Divorcio!' ¿Pero vivís en 1950? ¿En serio?", sentenció Juan del Val.