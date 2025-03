La directísima pulla de un desconocido Goyo Jiménez al equipo de 'La Revuelta' delante de Motos

Este jueves, 20 de marzo, 'El Hormiguero' ha puesto fin a su semana con la visita de Goyo Jiménez. El cómico ha acudido al programa de Pablo Motos en Antena 3 dispuesto a hacer reír a la audiencia con las mejores anécdotas sobre su extensa trayectoria profesional. Y lo ha conseguido.

Además, sorprendió con un radical cambio de look. Y es que, después de 17 años luciendo su famosa barba, se la ha quitado. De esta forma, ha reaparecido con una imagen renovada. El motivo de este cambio lo explicó él mismo: "Tenía que hacer 'Tu cara me suena', y eran Conchita Wurst y pocos más cantantes con barba", ha bromeado.

Siguiendo con la broma, Pablo Motos le ha reconocido que ahora su cara no "le suena". Goyo Jiménez dio más detalles del momento en el que, para su disgusto, vio obligado a quitarse la barba: "Fue una caracterización del programa, decidimos tomar la decisión y yo te juro que me mareé. Me entró un ataque de ansiedad, y luego esa noche, como me caractericé, me fui al hotel, me desperté a medianoche y fui al baño y me asusté. Pensaba que había un desconocido".

La broma de Goyo Jiménez a Pablo Motos sobre su rifirrafe con Broncano

El cómico ha confesado que sus compañeros de profesión, así como en la radio, han utilizado este cambio de imagen como objeto de sus bromas: "He tenido cachondeo, te lo puedes imaginar. La ventaja de la radio es que la gente no te ve, pero se preguntan qué está pasando". Y es que, según ha asegurado, en su visita a 'El Hormiguero' es la "primera vez que se está viendo" su nueva imagen.

Haciendo gala de su característico sentido del humor, Goyo Jiménez no ha querido dejar pasar la oportunidad de bromear con Pablo Motos sobre su 'guerra' con David Broncano y 'La Revuelta'. "Mira que me llamaron de otro programa de La 1 y dije: 'No, no'", ha afirmado entre risas. Esto ha provocado las carcajadas tanto del presentador como del público presente.

De esta forma, el humorista ha hecho referencia a la polémica que surgió hace unos meses cuando Broncano denunció públicamente las artimañas de Motos y su equipo para llevar a los invitados primero a su programa. Aunque parece que ambos ya han enterrado el hacha de guerra, en parte gracias a Alejandro Sanz que medió entre ellos, y se han dado cuenta de que pueden convivir los dos programas perfectamente.