La queja de la invitada de 'La Revuelta' a Broncano por su trato ante lo que presenció con Pablo Motos

'La Revuelta' recibió este martes por primera vez a la artista emergente Lia Kali, que visitó a David Broncano para presentar su segundo disco 'Kaelis'. La catalana visitó por primera vez al humorista meses después de su parada en 'El Hormiguero', y no dudó en lanzar una queja al presentador y subrayar la gran diferencia entre el espacio de Antena 3 y su programa de La 1.

"No me gustan nada las entrevistas, y ninguna me ha acojonado tanto como la tuya porque no hay nada peor que ir a una entrevista y que no sepas que te va a pasar", confesó la cantante nada más sentarse. Y mientras David Broncano insistía en la buena vibra y el tono desenfadado de su programa, la artista le frenó con un reproche. "He visto gente que ha salido con cara de decir 'este hijo de puta... no vuelvo más", espetó la invitada.

Lia Kalis descoloca a David Broncano con lo que cuenta sobre su primera impresión de 'La Revuelta'

Algo sorprendido, David Broncano no tardó en confrontarla en busca de nombres cuya experiencia en 'La Revuelta' o 'La Resistencia' no había sido agradable. "Me acuerdo de Bad Gyal... perdona soy una bocas, pero recuerdo ver a ella incómoda y a la Zowi", señaló Lia Kalis mientras el presentador trataba de justificarse por las entrevistas de sus inicios en Movistar Plus+.

Habría que ampliar lo de ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS si comparas los dos programas 😅#LaRevuelta #LiaKali pic.twitter.com/c9M9nRST9I — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 18, 2025

"La primera vez que vino no nos entendimos mucho y hubo cierta tensión, a veces yo por mi falta de calidad como presentador se ha generado algún conflicto", explicó David Broncano sobre su incómoda entrevista con la Zowi, que en su día se hizo viral por las cortantes respuestas de la cantante a las preguntas sobre geografía que el humorista le hizo con sorna.

Fue entonces cuando David Broncano le preguntó por sus apariciones televisivas más recientes sin saber dónde se iba a meter. "Estuve en 'El Hormiguero' no hace mucho", comentó entre risas Lia Kali. "Esto no lo he visto venir", sentenció sorprendido el presentador justo antes de que, en un arranque de sinceridad, la cantante urbana confesase un detalle que le había molestado entre bastidores en 'La Revuelta'.

"Sabía que no lo tenía que contar"

"Lo he estado hablando con mi gente, que no se si lo debería decir…Pablo Motos vino a saludarme antes de la entrevista a darme calma y tú no", señaló la intérprete, destapando que Broncano no había acudido antes de la entrevista para conocerla en persona. "Sabía que no lo tenía que contar", lamentó la catalana ante el revuelo formado en el grupo.

Aún así, insistió en que precisamente esa incertidumbre de no haber tenido contacto previo con él, le provocó más nervios a la hora de salir al escenario. "Yo antes de salir estaba diciendo, igual ahora salgo ahí y es un gilipollas", añadió Lia Kalis mientras el conductor de 'La Revuelta' se disculpaba por su desconsideración. "Ahora estoy más tranquila, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros", terminó confesando a David Broncano entre aplausos.