Mónica Naranjo anuncia su retirada de los escenarios en 'El Hormiguero' y este es el motivo de su decisión

Mónica Naranjo acudió a 'El Hormiguero' este lunes para desvelar todos los detalles de su nueva gira 'Greatest Hits tour', la cual sus fans llevan esperando durante meses. Sin embargo, no todo eran buenas noticias para los seguidores de la artista, ya que la intérprete terminó confesando a Pablo Motos que a partir de 2026 desaparecerá de los escenarios de forma indefinida.

La intérprete de 'Sobreviviré', que continúa preparándose para su nueva gira de conciertos que la llevará por toda España y Latinoamérica, sorprendió a los espectadores de 'El Hormiguero' y sus seguidores al anunciar el inesperado giro que tomará su carrera tras su último espectáculo. "Después de esta gira voy a dejar de hacer directos durante un tiempo", comenzó adelantando la artista.

Mónica Naranjo aclara su futuro una vez concluya su gira mundial: "Necesito tiempo"

"Este año y el que viene voy a estar... pero a partir de 2026 no sé cuándo voy a volver", desveló Mónica Naranjo después de que Pablo Motos le preguntase por sus planes profesionales tras este espectáculo con el que conmemora sus tres décadas en la música. Sin embargo, trató de tranquilizar a sus fans reiterando que esta pausa no conlleva el punto final en su carrera musical.

"No me retiro, necesito tiempo para poder hacer otras cosas", @monicanaranjo lo deja claro #MónicaNaranjoEH pic.twitter.com/gukh8USPMG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 17, 2025

Con gesto serio, y contestando a una de las bromas de las hormigas, la cantante lo dejó claro. "No me retiro. Lo dejo claro. Pero necesito tiempo. Me falta tiempo para hacer otras cosas", subrayó la invitada de Motos, que estrenó hace semanas su nuevo sencillo junto a Nebulossa. "Luego lo sacan de contexto y os voy a cortar las antenas", espetó Mónica ante la referencia de Trancas y Barrancas sobre los rumores de que estaba abducida por una secta religiosa.

Mónica Naranjo tampoco tuvo problema en aclarar a la audiencia algunos de los titulares que han circulado sobre el motivo tras la cancelación de sus conciertos. "Llegué a leer que te habías metido en una secta", señaló el presentador. "Cuando tienes claro quién eres y dónde vas qué importa", señaló con humor la cantante.

"Necesitas tiempo para ti, para organizar, no tengo tiempo para componer y es importante. Seguiré grabando, haciendo televisión, pero del directo me voy a alejar, no sé cuánto tiempo, pero bastante", terminó aclarando sobre su futura