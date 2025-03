Joaquín Prat refuta la expulsión de 'Supervivientes' y vuelca así responsabilidades en la organización

Joaquín Prat ve "injusto" que Nieves Bolós haya sido expulsada de 'Supervivientes 2025'. "Me parece muy injusto que se vaya Nieves porque, como bien dice Carmen Alcayde, es una de las mejores supervivientes que hay en su playa", ha sentenciado tajante el comunicador en 'Vamos a ver'.

"Hemos expulsado a una que casi no conocemos", ha replicado Alessandro Lequio, tratando de buscar una razón sobre por qué obtuvo menor número de votos en el televoto abierto en la app de Mitele. "Porque no nos ha dado tiempo, es que todo ha sido Terelu, Terelu y Terelu", ha lamentado el presentador. Un dardazo a 'Supervivientes' por haberse centrado en exceso en la Campos y haber ignorado a determinados perfiles con potencial.

"Hemos empezado esta edición con unos epicentros muy potentes como Terelu o el trío (Montoya, Anita y Manuel)", ha señalado Lequio y, por eso, sostiene que "no ha dado tiempo a conocer a otra gente y esto ha propiciado la expulsión de Nieves". Un razonamiento que ha suscrito Joaquín Prat.

"Carmen Alcayde es mucho más conocida y puede empatizar más con el público, y eso que a mi no me está haciendo mucha ilusión el concurso que está haciendo de momento, que una desconocida que no nos ha dado tiempo a que esté en una trama. Es que, claro, todas las tramas han sido Montoya y Terelu", ha apuntado en la misma dirección Antonio Rossi.

Joaquín Prat señala quién debería haber sido la expulsada

"Lo más justo hubiera sido que quien roba o se encuentra el mechero es quien tendría que haber sido expulsada, pero a Gala la carpeta con Montoya le ha salido muy rentable", ha añadido Joaquín Prat a continuación, asegurando que, de todos los nominados, quien habría merecido esa eliminación es Gala Caldirola.

Por último, el periodista de Mediaset ha vuelto a incidir en lo injusto de la expulsión vivida anoche en 'Supervivientes: Tierra de Nadie': "Yo sigo sin entender por qué Nieves ha sido expulsada, espero que le den una segunda oportunidad. Es que hay otros ahí que no...". Para Joaquín, hay participantes que merecían haber salido del concurso antes que ella.