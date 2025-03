Giro de 180º con David Cantero: Su sorprendente nuevo proyecto tras su abrupta salida de Mediaset

La salida de David Cantero de Mediaset, tras 15 presentando 'Informativos Telecinco', fue totalmente inesperada. Mucho se ha especulado sobre los motivos que han llevado al grupo de comunicación a prescindir de uno de sus presentadores estrella. Para zanjar todo tipo de rumores, él mismo quiso dar las razones de su salida: "La empresa está buscando abaratar costes".

Ahora, unas semanas después de su última vez frente a las cámaras de informativos, David Cantero ha anunciado el nuevo proyecto que tiene entre manos. Según ha comunicado a través de sus redes sociales, participará con una de sus obras en la 'Top Selection Berlín 25'. Se trata de una exposición que organiza Pittui Amo y que se celebrará en la BBA Gallery de Berlín del 9 al 14 de diciembre. Un proyecto con el que está entusiasmado.

David Cantero, muy ilusionado con su nuevo proyecto

El cuadro con el participará se titula 'La delgada línea'. Se trata de un óleo sobre papel y tabla que ha sido pintado entre septiembre y octubre de 2024. Además, ha pedido a todos sus seguidores de Instagram que sigan a su otra cuenta, donde publica todos los cuadros que va pintando. "Mi perfil de arte necesita ahora más seguidores. Estaré muy agradecido si os pasáis por CanteroArte y echáis un vistazo", ha solicitado David Cantero.

Las reacciones no se han hecho esperar. Enseguida, el post se ha llenado de comentarios dándole la enhorabuena y alabando sus obras de arte. De hecho, una usuaria también pedía que se siguiera al citado perfil: "Sigue a CanteroArte, un artista que fusiona delicadeza y misterio en cada pincelada. En sus obras, las figuras se asoman con recuerdos difusos, envueltas en matices suaves que evocan sueños y emociones profundas. Cada trazo es una invitación a sumergirte en su universo poético, donde el color y la forma se entrelazan para contar historias que resuenan en el alma".

El periodista explicó los motivos de su salida de Mediaset

Hace unos días, David Cantero concedía su primera entrevista tras su salida de Mediaset. Se la dio a Álex Fidalgo en su podcast 'Lo que tú digas'. En ella dejó claro que su marcha había sido amistosa: "No tengo nada malo que decir, se han portado muy bien conmigo, desde que llegué hasta hoy en día". Además, reconocía que ya preveía que podía suceder lo que finalmente sucedió: "Hubo un momento que lo vi venir. Las empresas de televisión a veces entran en un periodo de desconcierto. No te puedo explicar los detalles de mi salida porque es muy complicado, pero la empresa está buscando abaratar costes”, aseguró.

No obstante, el periodista reconoce haberse sentido apoyado hasta su último día: "Hasta el último momento he estado bien. Pero de repente notas que la relación se ha enrarecido un poco, charlas con la dirección y decides que lo mejor es esto. Si íbamos a estar incómodos, me voy y punto. Ha sido duro irme en un momento en el que no tenía pensado hacerlo", sentencia.