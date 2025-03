David Cantero habla muy claro tras la cancelación de 'Sálvame' en Mediaset: "Merecían un respeto"

David Cantero ha concedido su primera entrevista tras su inesperada salida de 'Informativos Telecinco'. Ha sido en el podcast 'Lo que tú digas' de Álex Fidalgo, donde no dudó en hacer un alegato a favor de 'Sálvame' y lo que ha supuesto para la televisión en nuestro país. Por ello, considera injusto el trato que ha recibido por parte de Telecinco.

"Yo he sido defensor de 'Sálvame'. Porque era un formato revolucionario. 'Sálvame' cambió la televisión, la cambió por completo. Nadie se había atrevido antes de ninguna manera a hacer eso. ¿Qué era 'Sálvame'? Hago lo que me da la gana, cómo me da la gana, me salto el rácord, me salto las normas, como en el plató, meto broncas…", ha empezado diciendo el periodista.

Ante esto, el conductor del podcast le ha recordado que eso ya lo hizo en su momento 'Crónicas Marcianas'. Una apreciación en la que David Cantero le ha dado la razón, aunque, en su opinión, '"Sálvame’ lo llevó al extremo, lo reventó todo. Aunque yo no fuera su audiencia, aunque lo viera de vez en cuando, de pasada, merecían un respeto por eso. Estaban haciendo historia de la televisión. Eso no se había hecho nunca", sentencia.

lo GENIAL que habla David Cantero de Sálvame. Un gran profesional y un gran periodista 💗 #yoveosálvame pic.twitter.com/LUixzqb2fs — Salvamista y Deluxer | Paolo Vasile Fan ❤️ (@vivasalvame_) March 18, 2025

David Cantero se explaya sobre los motivos de su salida de Telecinco

El que fuera presentador de 'Informativos Telecinco' también habló largo y tendido sobre los motivos por los que fue despedido de Mediaset tras 15 años al frente de los informativos. "Lo vi venir, no hace mucho tiempo", reconoce. Pese a esto, deja claro que no tiene "nada malo que decir de Mediaset", ya que siempre se portaron bien con él. Pero cree "que las empresas de televisión a veces entran en un periodo de desconcierto".

"No puedo explicar los detalles de mi salida porque es complicado", señaló David Cantero. Pero sí que definió su salida como "amistosa". "Digamos que la empresa está buscando abaratar costes, no sé cómo explicarlo", añadió. "Hubo un momento en el que dije 'tú quieres que me vaya y yo casi que quiero irme'. Cuando estás en una cena y sientes que hay alguien que está incómodo contigo… Notas que algo pasa. Sientes que hay alguien que quiere quitarte del medio un poco…", reveló.

Además, reconoce que "ha sido duro irme en un momento en el que no pesaba irme". De esta forma, recordó su salto, en el 2024, del telediario nocturno entre semana al del fin de semana: "Ese fue el punto en el que empecé a notar que algo pasaba. Pensaban que yo a lo mejor iba a decir que no, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio". Lo que más le duele a David Cantero es haber dejado a una gran compañera y amiga como es María Casado. Ya que, lamenta que cuando empezaban a "disfrutar los dos de hacer informativos juntos", llegó su salida. Aunque quiso dejar claro que no es pedante, sí que aseguró que "Mediaset ha perdido a un buen profesional".