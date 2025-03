Aitor Albizua rompe su silencio sobre su nuevo programa en TVE con María Patiño y el equipo de 'Sálvame'

En los próximos meses, Aitor Albizua saltará de 'Cifras y letras' en La 2 a la sobremesa de La 1 con un misterioso proyecto que involucra a gran parte del universo 'Sálvame'. Pese a que TVE aún no ha confirmado la existencia del supuesto magacín a cargo de La Osa Producciones, todo apunta a que el presentador compartirá las tardes de la cadena con María Patiño y Belén Esteban. Y el periodista no ha dudado en mojarse sobre cómo sería trabajar codo con codo con ellas.

Como ya adelantamos en exclusiva desde El Televisero hace una semana, gran parte del equipo de 'Ni que fuéramos' se mudará a Prado del Rey en un futuro muy cercano para esta nueva apuesta de las tardes de la cadena, que podría llegar bajo el nombre 'La familia de la tele'. Sin embargo, en un reciente encuentro con Europa Press, el conductor de 'Cifras y letras' no ha podido confirmar ningún detalle, pues aún no se ha producido el anuncio oficial.

Aitor Albizua sobre su salto a las tardes de TVE con María Patiño y Belén Esteban: "Las admiro muchísimo"

"Bueno, veremos. Veremos, veremos. Me encantaría poder deciros algo, pero yo no puedo confirmar a día de hoy nada", comenzó aclarando Aitor Albizua, que podría compartir plató en este nuevo proyecto con otros rostros de la cadena como Inés Hernand. "Estoy en 'Cifras y Letras'. Estoy súper contento de estar en este momento de RTVE, que es la leche. Y orgulloso y feliz de que cuenten conmigo para otros proyectos, pero a tope con 'Cifras y Letras'… Ojalá podamos hablar dentro de un tiempo", añadió el presentador ante los micrófonos de Europa Press.

Y pese a no poder adelantar ningún detalle sobre el nuevo magacín que competirá de forma directa contra 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR', si que se ha mojado sobre sus posibles compañeras. "En caso de que así sea son dos profesionales a las que admiro muchísimo, que es gente que hace televisión de primera y además en un tono, mira, como 'Friends', natural, ¿no?", señaló el vasco, abrazando la idea de conducir la sobremesa de La 1 con Belén Esteban y María Patiño.

"Como la vida misma, sin tapujos, sin estigmas y para adelante. No hay mejor sitcom que la propia vida, y que eso ocurra en un plató de televisión es una pasada", insistió Aitor Albizua, celebrando el sello personal de las dos estrellas de 'Ni que fuéramos', que posiblemente se mudarán junto a varios rostros del espacio de TEN a las instalaciones de RTVE en un nuevo tono de "entretenimiento familiar".

Sobre la oportunidad y el revuelo formado: "No me lo esperaba"

Al preguntarle por toda la expectación que rodea a la renovación de las tardes de La 1 y la entrada del universo 'Sálvame' en la corporación, el comunicador confesó su sorpresa. " A mí me hace gracia. No, me hace gracia porque tampoco me lo esperaba, pero…En mi casa con mucha tranquilidad y mucho sosiego, creo que es lo importante, sí, saber controlar y ya te digo, saber mantener el foco en lo que es lo importante", aseguró Albizua ante los micrófonos de Europa Press sobre cómo está gestionando el revuelo.