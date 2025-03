Final explicado de 'La Moderna': El significado de la última escena con un giro para todos sus personajes

Ahora si que sí, 'La Moderna' ha cerrado sus puertas para siempre. Tras tres temporadas y más de 350 episodios, la serie que llegó a las sobremesas de TVE para seguir el éxito de 'La Promesa' y que estaba ambientada en la novela de Luisa Carnés, 'Tea Rooms' se ha despedido este viernes con su último episodio.

La ficción de Boomerang TV se despedirá para siempre de sus fans en su mejor momento en lo que a audiencia se refiere. Y es que la tercera temporada no ha parado de crecer y de hecho este jueves anotó máximo histórico con un 12,2% y 1.014.000 espectadores.

No obstante, pese a sus grandes datos de audiencia y haber sido nominada al Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela, que ganó 'La Promesa', TVE ha decidido dar un giro a sus tardes con la próxima apuesta de un magacín diario que podría contar con el universo 'Sálvame' y LA OSA Producciones Audiovisual como productora y tanto 'La Moderna' como 'El cazador' desaparecerán de su parrilla.

Emiliano, detenido y los Pedraza, en paz

Después de que Rodrigo llegara a la finca en la que Emiliano tenía retenida a su madre después de que matara a su padre, Jerónimo cuando este intentaba asesinar a don Fermín, las cosas empezaban a ponerse feas con un enfrentamiento entre Rodrigo y Emiliano.

Y es que Emiliano no dudaba en amenazar de muerte tanto a Rodrigo como a Pepita. "Primero voy a matar a Rodrigo, te voy a matar a ti para que tu madre tenga el placer de ver como te desangras", aseguraba el empresario amenazándole con la pistola. "Por favor Emiliano acuérdate de todos los buenos momentos que hemos vivido tú y yo", le solicitaba Pepita. "Francamente querida lo estoy intentando con todas mis fuerzas pero no consigo recordarlo", aseveraba Emiliano.

Pero entonces, Rodrigo conseguía desarmar a Emiliano y era él quién cogía el arma apuntándole. Cuando se disponía a disparar llegaba la guardia civil para detener a Pedraza. Así, el capitán Dávila se presentaba en la finca para encarcelar al villano de 'La Moderna'. "Me vengaré por todo el daño que me habéis hecho", les advertía. "Qué pena Emiliano no sé como he podido estar tan ciega pero lo que sí sé es que ahora vamos a poder vivir en paz Maruja, Paula, Rodrigo, Iván y Mercedes y yo", le respondía Pepita.

"Emiliano ya está en prisión, es lo que merece", reaccionaba después Rodrigo ante su madre que estaba completamente en shock. Por su parte, Pepita tenía una conversación con su hijo sobre su padre después de que se descubriera que era el secuaz de Emiliano. "Escucha, todo lo que te conté en su momento es cierto, lo único que en lugar de tener una aventura con un aparcero fue con Jerónimo, para mí no significó mucho y siempre pensé que para él tampoco hasta que descubrí que estaba embarazada y fui yo quién le pidió que mantuviera el secreto y Jerónimo pareció estar de acuerdo incluso aliviado, al final tener un hijo conmigo solo le habría dado problemas. Nunca imaginé todos los sentimientos que tenía hacia ti, nunca me lo dijo y sin embargo supo respetar mi voluntad hasta el final", aseveraba Pepita.

Después vemos a todos los Pedraza unidos mientras Maruja lee en el periódico la detención de Emiliano. "Sabemos que se nos viene un tiempo difícil pero no deberíamos tenerle ni un ápice de compasión", aseguraba ella. "¿Y qué va a pasar ahora señora qué vamos a hacer?", le replicaba Pepita.

"A partir de ahora vas a dejar de llamarme señora, soy Maruja. Lo segundo es que voy a cumplir la promesa que le hice a Fermín y voy a venderle la galería. Y lo tercero es que voy a ir a Argentina para recuperar la finca y devolvérsela a los aparceros, es de justicia", le contestaba Maruja. Y Pepita pedía poderle acompañar. "Después volveremos a Madrid y conseguiremos que esta mansión deje de ser una cárcel para ser la casa de todos nosotros", sentenciaba ante Iván, Mercedes, Paula y Rodrigo.

Dos bodas, el ascenso de Miguel y el futuro de 'La Moderna'

Por otro lado, Teresa descubre por Marcelina que Cañete pretendía pedirle matrimonio pero no se atrevía a hacerlo y finalmente era ella quién le daba el paso y le pedía a su pareja que se casara con ella. Otros que también pretenden pasar por el altar son Inés y Agustín mientras que Laurita anuncia su decisión de marcharse a Túnez junto a Celia.

Mientras que Miguel que temía que se iba a quedar sin trabajo recibía una gran noticia y es que don Salvador ha decidido ascenderle en la tienda. Algo que unido al nuevo bebé que espera Trini suponga un soplo de aire fresco para la pareja.

Tras recuperar 'La Moderna' después de que Maruja le venda todas las acciones, don Fermín no dudaba en reunir a toda la plantilla. Se produce así una escena final que podría denominarse como metaficción pues es prácticamente una despedida de Carles Sanjaime, el actor que ha dado vida a Don Fermín, de todos los fieles espectadores de la ficción de La 1 con recuerdo incluso a los primeros protagonistas de la ficción, Matilde (Helena Ezquerro) e Íñigo Almagro San Miguel).

Don Fermín hacía un emotivo discurso ante todos los trabajadores de 'La Moderna' y sus allegados. "En los últimos tiempos hemos sufrido muchos avatares y ustedes siempre han respondido dejándose la piel, siempre, y por eso hemos superado todos los obstáculos que se han presentado en el camino, que no han sido pocos, y que muchas veces han colocado aquellos a quienes considerábamos nuestros amigos. Algunos incluso han perdido algo de lo que más querían en el recorrido, en realidad lo perdimos todos cuando Antonia nos dejó", aseguraba el dueño de las galerías.

"Pero esto nos ha hecho más fuertes. Hemos aprendido que tenemos que rebelarnos contra la injusticia. Esto es solo el preludio de un tiempo mejor, así que mantengamos la esperanza en que la vida nos vuelva a sonreír", sentenciaba don Fermín. Finalmente, todos se hacían una foto y lanzaban un grito de "Viva La Moderna".

Y un epílogo final con Esperanza

Pero el final de 'La Moderna' no quedaba ahí y es que faltaba asistir a un epílogo protagonizado por Esperanza (María José Parra) con una última escena cargada de significado; y es que como la gran protagonista de esta historia relata todo lo que sucedió años después con la guerra civil, que partió a la sociedad española en bandos y también dio un vuelco a las vidas de todos los personajes del salón de té. Desde la detención de don Fermín por burgués a Cañete y Teresa que se alistaron en el ejército.

Maruja y Pepita volvieron de Argentina y junto a Rodrigo, Paula, Iván y Mercedes, consiguieron que la mansión Pedraza fuese un lugar de refugio para los perseguidos durante la guerra. Sobrevivieron juntos a la guerra y a la paz, no como Emiliano, que murió solo en la prisión de forma cruel.