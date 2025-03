Se dilucida lo que esconde la cancelación de 'La Moderna' en TVE y uno de sus guionistas lo clama alto y claro

Llegó el día: 'La Moderna' se ha despedido para siempre de los espectadores este viernes después de 18 meses de emisiones, tres temporadas, más de 350 capítulos, 160 actores en el reparto y más de 120 profesionales de equipo técnico. Esas son las cifras que deja atrás una ficción diaria, producida por Boomerang, que ha acabado para siempre debido a la firme e incomprendida decisión de TVE da cancelarla cuando, realmente, se situaba en su mejor momento en audiencias.

Lo cierto es que el adiós de este serial ha generado muchísima controversia y sobre el verdadero origen de su fulminación ha hablado Humberto Miró, creador y director de 'La Moderna', en una entrevista para El Mundo. Deja claro que no es una cuestión de audiencia y señala lo que de verdad encierra esta drástica determinación del ente público que, pese a todo, entienden.

"Puede ser incomprensible y cuesta entenderlo, pero nosotros somos profesionales", declara en primer lugar, acostumbrado a empezar y finalizar series. Eso sí, muestra su total empatía con el público que se ha dejado seducir por 'La Moderna' "porque les dejas en la orfandad de sus dosis diaria". "Por eso hemos escrito un final como se merecen", resalta.

Miró defiende que se ha escrito "un final para todos los personajes y de la manera más lógica posible". Y asegura que "aunque parezca que las decisiones se han tomado de una manera muy precipitada, teníamos desde hace mucho tiempo escrito el final de todos ellos". La decisión de RTVE de cancelar la serie no les pilló por sorpresa. Era algo que se barruntaban.



Sobre cómo se recibió y transmitió la noticia, el ideólogo de 'La Moderna' admite que fue "duro y complicado" pero "de alguna manera el equipo estaba preavisado de que podía suceder". De modo que no fue de sopetón y eso minimizó el impacto. "No fue una decisión espontánea ni trágica, pero eso no quiere decir que, como la serie seguía disparada en audiencia, a uno no le cueste asumir que llega el final", matiza Humberto Miró.

Por último, a la cuestión más importante, que es el verdadero motivo de la cancelación, el guionista verbaliza que "RTVE tiene todo el derecho de cambiar el modelo de televisión de la tarde. No tiene más vuelta de hoja. Esa es la explicación". Así, deja meridianamente claro que no se le da carpetazo por no satisfacer los objetivos de audiencia.

"No tiene sentido quitar La Moderna cuando había conseguido crecer un punto y medio en audiencia, que en estos tiempos es casi un milagro. Simplemente RTVE quería cambiar el formato de sus tardes", remata Humberto en declaraciones al citado medio. Y ese cambio de formato al que alude en la franja vespertina de La 1 pasa, como ya hemos informado, por un magacín de tarde con parte del universo 'Sálvame'. Este proyecto aún está por definir pero es el responsable de la reconfiguración de la tarde.