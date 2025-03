'La Moderna': Avance del último capítulo con una muerte y el final de Emiliano y Maruja, este viernes 7 de marzo

Ya no queda nada para vivir el final definitivo de 'La Moderna'. Será este viernes cuando TVE ofrecerá el último capítulo de la serie protagonizada por Miguel Hermoso, Lola Marceli, Magdalena Tejado, Jesús Mosquera y Diana Palazón tras tres temporadas.

La ficción de Boomerang TV se despedirá para siempre de sus fans en su mejor momento en lo que a audiencia se refiere. Y es que la tercera temporada no ha parado de crecer y de hecho este miércoles anotó un 11,8%, lo que suponía uno de sus mejores datos históricos.

No obstante, pese a sus grandes datos de audiencia y haber sido nominada al Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela, que ganó 'La Promesa', TVE ha decidido dar un giro a sus tardes con la próxima apuesta de un magacín diario que podría contar con el universo 'Sálvame' y LA OSA Producciones Audiovisual como productora y tanto 'La Moderna' como 'El cazador' desaparecerán de su parrilla.

Tras más de 350 capítulos, 'La Moderna' se despedirá para siempre este viernes 7 de marzo a las 17:10 horas tras un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', que ha tomado su relevo en la sobremesa.

Jerónimo dispara a Emiliano antes de morir

Tras el disparo que le dio Emiliano a Jerónimo y cuando Pedraza pretendía acabar con Rodrigo, su secuaz se rebeló contra él para proteger a su hijo y no dudaba en dispararle también al propio Emiliano en el brazo. Tras ello, el empresario huía corriendo mientras Rodrigo y don Fermín tratan de salvar a Jerónimo.

"Me hubiera gustado que todo hubiese sido de otra manera Rodrigo, habla con tu madre ella te lo contará todo", le decía Jerónimo tras revelar que era su padre. Pero su hijo le decía que ya se lo contaría él cuando se recuperara. "¿Te importaría llamarme padre? Me gustaría escucharte como me llamas padre antes de morir", le solicitaba el secuaz de Emiliano. "No va a morir padre", le respondía Rodrigo antes de que su progenitor terminara muriéndose en sus brazos.

Jerónimo ha conseguido disparar a Emiliano antes de morir.



¡Sigue en directo un nuevo capítulo de #LaModerna en @La1_tve y @rtveplay! ⭕ https://t.co/WraYN9sKui pic.twitter.com/wXlg2oAJC7 — La Moderna (@LaModerna_tve) March 6, 2025

Después de lo sucedido, Rodrigo les contaba a Maruja y Paula que Jerónimo era su padre y por ello ahora teme que Emiliano pueda hacer algo a su madre aunque Pepita considera que si hay alguien a quien su padre no hará algo es a Pepita.

Mientras, don Fermín no duda en disculpaba con sus sobrinas Laurita e Inés por haber tratado de tomarse la justicia por su mano y el daño que les podría haber hecho. Por su lado, Pietro decidía quedarse en Madrid después de que Lucía le propusiera marcharse con ella a Venezuela para estar cerca de su nieto. "Yo me voy a quedar con vosotros aquí, este era el lugar de Antonia y yo le prometí que nunca lo abandonaría", aseguraba ante Teresa, Cañete y Esperanza.

Tras conseguir escapar, Emiliano llegaba a la casa de la sierra en la que le esperaba Pepita para pedirle ayuda y le curara la herida de bala. Pero Pepita se interesaba por saber lo que ocurrió y Emiliano le contaba a su amante que don Fermín se presentó en su casa para matarle pero Jerónimo intentó defenderle y Fermín acabó con él engañándole y contándole de nuevo una milonga.

"Una verdadera lástima lo de Jerónimo", le soltaba Pedraza a su criada. "Era un tipo con un carácter especial pero yo le tenía aprecio", aseveraba mientras ella aseguraba que nunca le cayó bien. Después, Emiliano le contaba a Pepita que Rodrigo apareció con Fermín y que él no hizo nada por defenderle reprochándole a su amante la actitud de su hijo.

Por su parte, Trini se mostraba muy nerviosa al tenerle que contar a Miguel que está embarazada. Y tras ver como no era capaz de hacerlo, era Marcelina la que se lo decía. Y la reacción de Miguel descolocaba a su mujer. A su vez, revisando el material filmado, Inés hacía un importante descubrimiento sobre el momento en el que Antonia recibió el disparo que acabó con su vida y que podría dar un giro a todo.

Preocupados por el paradero de Emiliano y lo que pudiera haber pasado con Pepita, Iván descubría que quizás se encontraba en una finca de la sierra. Pero Maruja les pedía tanto a Paula como a Rodrigo que por favor tengan cuidado y que se alejen de Emiliano. Pero el hijo de Pepita no estaba dispuesto a quedarse con las manos quietas y huía a rescatar a su madre él solo.

Paralelamente, Pepita le pedía a Emiliano poder ir a Madrid a visitar a su hijo para saber cómo está. Sin embargo, el empresario se lo impedía y le dejaba claro que no la iba a dejar marcharse. "Apártate de la puerta", le decía apuntándole con una pistola justo cuando Rodrigo irrumpía en la casa. "Bienvenido, siempre pensé que eras un chico listo pero está claro que me equivoqué. Viniendo has cometido una estupidez. Abraza a tu madre, a tu padre ya no puedes porque está criando malvas", le soltaba Emiliano.

"Sé que tú me engañaste con él y por eso lo maté. Soy Emiliano Pedraza y yo no perdono. Os habéis estado riendo de mí todos estos años. Y por eso lo vais a pagar", sentenciaba Emiliano.

Avance del capítulo 355 de 'La Moderna'

Rodrigo y Emiliano se enfrentan en un duelo por su supervivencia, será el momento en el que Rodrigo tendrá que demostrar su valía. Emiliano podría escapar para siempre o acabar entre rejas, pero todo dependerá de Rodrigo después de que él les amenace a él y a su madre.

Por otro lado, don Fermín se ofrecerá a comprar las galerías para proteger el futuro de sus empleados. Una buena noticia que traerá felicidad al salón, que celebrará la nueva normalidad con Fermín al mando y todos a su alrededor.

Por último, dos bodas se anunciarán en La Moderna, un nuevo embarazo y otra pareja encontrará la forma de vivir su amor.