Elisa Beni denuncia que quieren dinamitar su carrera en 'Espejo Público' y señala al culpable

Óscar Puente no abandona su registro combativo en X y ha señalado a Elisa Beni por ser colaboradora en Telemadrid, concretamente en el recién estrenado programa de Antonio Naranjo y Mónica Martínez sobre análisis político. Algo que ha sido abordado en 'Espejo Público'.

"Lo primero que le quiero decir a Óscar Puente es que yo voy a trabajar donde me cante, como he hecho toda la vida. Pero claro, aquí tenemos a un señor, que es ministro, y que ha decidido que quiere dinamitar mi carrera profesional y no lo va a conseguir", ha sentenciado alto y claro la periodista en el programa de Susanna Griso.

"No obstante, es una anomalía democrática absoluta que haya un señor ministro que esta noche mismo ha puesto otro tuit. Me está persiguiendo desde diciembre del año pasado porque yo soy una periodista que estoy especializada en temas jurídicos y, al parecer, debería haber seguido algún tipo de consigna que nunca me han hecho llegar respecto a los temas que afectan al PSOE", ha proseguido Elisa Beni sobre los posibles motivos de esa 'persecución' y desacreditación en redes sociales.

"Pero como yo he ido desmontando algunos de los relatos falsos, manifiestamente falsos desde el punto de vista procesal, pues parece que no le ha sabido bien (a Óscar Puente). Primero, no le gusta que critique eso y, en segundo lugar, ha decidido que viene a por mí. Lo digo porque en ese programa de Telemadrid están también Ana Pardo de Vera o Pilar Velasco. Estamos muchas personas, pero no ha dicho nada de nadie, solo de mí", ha denunciado la tertuliana en la mañana de Antena 3.

"Este señor cree que cuando te llaman de un medio, los periodistas somos personas que según el medio decimos una cosa. Que yo vengo a 'Espejo Público' y digo lo que me manda la cadena, que luego voy a eldiario.es y escribo lo que me dice Nacho Escolar o que por la tarde voy a La Sexta y le pregunto a Ferreras qué tengo que decir. Que voy cambiando según a los sitios a los que voy. Esto es absolutamente ridículo", ha clamado Elisa Beni tajante.

Por último, la colaboradora ha sugerido que podría tomar acciones legales: "Y quiero recordar que el Tribunal Supremo hace ya tiempo que tiene jurisprudencia sobre que el derecho al honor ampara también el derecho al honor profesional. Y lo dejo ahí sobre la mesa porque es evidente que se está atentando a mi honor profesional".