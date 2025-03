El gran problema al que se enfrenta Anita Williams en 'Supervivientes' que trastoca su futuro

Anita Williams fue el último rostro en completar la lista definitiva de concursantes de 'Supervivientes 2025', uniéndose a Montoya y Manuel en Playa Misterio. Aunque la catalana aún no ha arrancado su concurso por culpa del fuerte temporal en Honduras, hay quiénes temen por cómo afrontará esta aventura extrema. Y es que, la ex pareja del sevillano se sinceró en su último vídeo de Mtmad sobre un problema de salud que podría afectar de lleno a su concurso.

Todo estaba preparado para que Anita y Manuel saltasen del helicóptero este martes y se reencontrasen con Montoya en Playa Misterio, pero la lluvia hizo con los concursantes tuviesen que ser evacuados poco antes de arrancar la emisión de 'Tierra de nadie'. Y antes de poner rumbo a Honduras como el fichaje sorpresa de la temporada, la catalana sembró la duda en su canal de Mtmad sobre cuánto aguantará en la isla.

Anita Williams se sincera sobre la fobia que podría afectar a su paso por 'Supervivientes 2025'

"De pequeña tenía que dormir con la puerta abierta, con una luz encendida y despertaba a mi padre para decirle que había tenido pesadillas, pero ahora duermo bastante bien", comenzó explicando Anita Williams en su último vídeo de la plataforma, sincerándose sobre la nictofobia que solía padecer de pequeña.

Se trata de una fobia atribuida a aquellas personas que sienten miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Aunque como explicó más adelante, parece que con los años ha superado dicho problema de salud. "Ahora duermo bastante bien, aunque me cuesta un poco irme a dormir. Pero duermo de maravilla y cuanta menos luz haya mejor, porque cualquier cosa es una distracción", aclaró la catalana.

"Sí que tengo que decir que no sé si soy la única a la que le ha pasado... Pero desde que soy madre, hasta una mosca me despierta y antes podía sonar una bomba que yo no me enteraba de nada", confesó Anita Williams, desvelando cuál podría ser su principal problema al enfrentarse a los ruidos nocturnos de los Cayos Cochinos, donde dormirá a la intemperie durante su estancia en el concurso.