Paran los pies a Pepe del Real por lo que señala del equipo de 'Supervivientes' detrás de las cámaras

Pepe del Real ha mentido en 'Vamos a ver' sobre lo que ocurre con los cámaras y redactores de 'Supervivientes' que acompañan a los concursantes en la isla para registrar todo el contenido y en plató le han tenido que frenar. La encargada de hacerlo ha sido Carmen Borrego.

Todo ha comenzado cuando el programa de Joaquín Prat ha comentado las últimas imágenes de Montoya en Honduras. Completamente solo en Playa Misterio por ahora, se rompió recordando lo mal que lo ha pasado en 'La Isla de las Tentaciones'.

"El precio ha sido muy caro, tío, ha sido muy caro el precio. Me refugio en la alegría y en la felicidad, pero también tengo mis problemas y me vengo abajo. Y esto es muy reciente. Son solo cinco meses los que han pasado. Por mucho que vayan bien las cosas, y estoy muy contento y muy agradecido a la vida, pero es duro", decía el joven sevillano.

"Ver gente que se excusa diciendo que es un reality show, venga ya a la mierda. Qué vergüenza todo (...) Y estar solo aquí... pero voy a sacar fuerzas por todos los flamencos que me han apoyado y fuerza por ellos y hasta donde llegue lo voy a dar todo. No me voy a rendir ni por nada ni por nadie", proseguía Montoya hablando solo.

Montoya: “Voy a sacar fuerzas por todos los flamencos que me han apoyado”.



Montoya se derrumba al recordar todo lo vivido en los últimos 5 meses 🥹🥹 #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/EwKNoeKJwM — not misa✨ (@notmisax) March 11, 2025

El vídeo ha sido comentado en 'Vamos a ver' y Pepe del Real ha hecho una afirmación insidiosa que compromete a 'Supervivientes' y las reglas que siempre se han dejado bien claras. "Montoya está muy espabilado en esto de la tele y él sabe que esta historia que está contando le funciona. Evidentemente se la habrá preguntando algún redactor del programa y le habrá dicho 'cómo estás, cómo sigues tras tu paso por la isla'", ha señalado el colaborador.

Rápidamente, Carmen Borrego se ha echado encima y le ha desmentido. "El redactor allí no pregunta nada, me vas a perdonar. Es que el redactor no puede hablar con nosotros y preguntarnos nada. Eso es así", ha sentenciado la hermana de Terelu, impugnando esas palabras de su compañero.

"Lo que hemos visto lo contará él porque quiere y porque quiere sacar ese contenido, pero no porque responda a ninguna pregunta. Allí no te entrevistan", ha añadido Borrego para dejar claro ante la audiencia que lo que acababa de soltar Pepe del Real era falso y sin fundamento alguno.