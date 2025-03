Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 27 de marzo: La denuncia a María tras su secuestro

'Sueños de libertad' ya ha vivido el gran giro de guion que llevaba anunciando desde hace días con la trágica muerte de Jesús a manos de Digna tras un forcejeo entre ambos. La salida del personaje de Alain Hernández hará que todo cambie en la serie protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay.

Y es que además la pasada semana Antena 3 estrenaba la segunda temporada de la ficción. Unos nuevos capítulos que están marcados por la muerte de Jesús de La Reina y la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, tras la muerte de Jesús, su hija Julia sigue completamente hundida y sin ganas de comer algo que tiene muy preocupadas a Begoña y Digna. Precisamente, su abuela trataba de ayudar a que la pequeña intente retomar su vida. Julia aprovechaba para poder conocer más cosas sobre cómo era Jesús.

Después de la marcha de Górriz, Irene no dudaba en pedirle explicaciones a su hermano don Pedro por si está detrás de todo pues no se cree lo del suicidio de Jesús. Mientras en la fábrica, Pelayo le comunicaba a Joaquín su decisión de no invertir en el proyecto del balneario y el Merino se queda desanimado. Otra que también recibía un "no" a su propuesta de expandir la marca de Perfumerías De La Reina a nivel nacional es Carmen.

Por su parte, María trataba de recomponer su vida y se ofrecía como voluntaria en la casa cuna para cuidar de los bebés. La mujer de Andrés piensa que estar rodeada de niños le hará recuperar el aliento. Sin embargo, su impulso le llevaba a secuestrar a un bebé.

Luz decidía acudir a hablar con el doctor Herrera en el dispensario sobre la anosmia que sufre Luis. Pero el diagnóstico que hace Fermín es mucho más grave de lo que ella pensaba y le sugería poder hacerle un reconocimiento más exhaustivo. Pero Luis se negaba a llevarlo a cabo por temor de que se descubra su secreto.

Joaquín tomaba la decisión de dimitir como director por el bien de todos y de él mismo porque ya no puede más con la presión. Tras proponerle a Luis que sea su sustituto y él lo rechazara, Joaquín llegaba a la conclusión de proponérselo a don Pedro. Así, el Carpena lograba el objetivo que llevaba tiempo buscando hacerse con el poder de Perfumerías De La Reina. Tras ello, Joaquín se desahogaba con Gema y confesaba que se siente un fracasado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 275 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 27 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 275 de 'Sueños de libertad'

Tras la marcha de Górriz, los trabajadores empiezan a protestar al creer que los jefes le han despedido y Joaquín aprovecha para anunciar públicamente su dimisión y les deja claro que finalmente no habrá bajada de sueldos. Pero la decisión de Joaquín genera aún más dudas y malestar entre los trabajadores, lo que hace que don Pedro demuestre su autoridad al presentarse como el nuevo director.

Gema acude al dispensario a hablar con Begoña para informarle de que María ha huido con el bebé de Angelita después de haberse postulado como voluntaria. Y la enfermera no duda en ponerse a buscar por tierra mar y aire a su cuñada. Poco después, María aparece desorientada y convencida de que ese bebé es su hijo y Luz y Andrés tratan de ayudarla a que se recomponga. Pero lo peor llega cuando Gema comunica la decisión de la madre de denunciar a María por el secuestro de su hijo.

Cuando Tasio se entera de que don Pedro es el nuevo director no duda en encararse con Joaquín. Pero lo peor viene cuando Carpena le comunica la decisión de don Pedro de rebajarlo a su antiguo puesto. Por otro lado, cuando Marta descubre la decisión de su primo y se la comunica a su padre, Damián estalla y monta en cólera negándose a que ese traidor arrebate el puesto de los De La Reina.

Por su parte, Digna trata de apoyar a su hijo al verle completamente devastado tras su dimisión y le pide perdón por la presión que ejerció sobre él. Todo después de hablar con Irene y de que ella le dejara claro que su hijo no se merecía acabar de esa manera. Paralelamente, Joaquín y Luis hacen las paces y se reconcilian tras sus últimos enfrentamientos.

Finalmente, Irene no se da por vencida pues sospecha que hay algo extraño en la muerte de Jesús y decide interrogar a su hermano. Tras su insistencia, don Pedro termina contándole que Digna mató a su sobrino por accidente tras un forcejeo.