Avance semanal 'Sueños de Libertad' del 3 al 7 de marzo: María, entre la vida y la muerte y un regreso

'Sueños de Libertad' cumplía esta semana un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

En el capítulo de 'Sueños de Libertad' de este viernes, María se hundía en sus propios remordimientos por lo que ha pasado con Andrés. Mientras Joaquín trataba de hacer entender a Gema que ha hecho lo correcto diciendo la verdad a Andrés al ver que su mujer se siente culpable por provocar una nueva crisis en la casa de los De La Reina.

Por su parte, Damián estaba completamente furioso tras enterarse por Andrés de toda la verdad y por ello exigía a María que se vaya de su casa y desaparezca para siempre y le proponía a su hijo que la denuncie por adúltera. Mientras que Jesús aseguraba desconocer que el hijo de María era de Víctor.

Por otro lado, Damián decidía hacerles un regalo a Luz y Luis para dar un nuevo paso en la reconciliación familiar. En la tienda, doña Clara no dudaba en interrogar a Fina sobre su relación con Marta pues está convencida de que su intuición no le falla y ambas tienen una relación secreta.

Jesús seguía aprovechando para crear nuevas dudas en Andrés sobre lo que hacer con María tras pillarle de nuevo con Begoña. Mientras que en la fábrica Marta y Pelayo no se fiaban de la propuesta de Jesús de aliarse con los franceses y la De la Reina decidía actuar por su cuenta y se ponía en contacto con Patricia Lambert.

Tras lo sucedido con Andrés, María visitaba a Gema en la tienda y se encaraba con ella y le reprochaba lo que ha hecho dejándole claro que nunca estará a su altura y que es chusma. Y en el dispensario, Begoña empezaba a notar actitudes extrañas del doctor Herrera en su trato a los pacientes.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 24 al viernes 28 de febrero:

Capítulo 257 de 'Sueños de libertad' – Lunes 3 de marzo

María trata de pedirle ayuda a Damián para conseguir que Andrés la perdone pero su suegro le da la espalda por sus continuas mentiras. Tras ello, María intenta ganarse el apoyo de Begoña para que convenza a Andrés de que reconozca a su bebé. Pero la enfermera también se niega a ayudarla.

En la fábrica, Jesús sigue con su plan de cerrar el acuerdo con los franceses y para ello trata de convencer a don Pedro para que vote a favor y así poder sacar el balneario sin poner a Perfumerías De La Reina en peligro. Por otro lado, Luz confronta al doctor Herrera por las formas con las que trata a los pacientes.

Por su parte, Fina le vuelve a expresar a Marta sus dudas sobre la boda con Pelayo y lo que les puede afectar a su relación. Y es que desde su charla con doña Clara las dudas de la dependienta han aflorado. Aunque Marta trata de calmarla, Fina no duda en hablar con Pelayo y el empresario opta por pararle los pies a su madre por entrometerse en las vidas de su futura mujer y Fina.

Paralelamente, Andrés prosigue con los trámites para conseguir la nulidad matrimonial y Damián le pide disculpas al sentirse culpable. Tras sentirse completamente sola, María decide acudir a la abortera de Toledo sobre la que escuchó hablar a Manuela y Claudia.

Andrés opta por hablar con su tía Digna para que recapacite con su dolor por la boda secreta de Luz y Luis y finalmente ella decide enterrar el hacha de guerra. Finalmente, Marta descubre todos los tejemanejes de Jesús con los franceses y los destapa en la junta provocando que todos voten en contra de dicha operación.

Capítulo 258 de 'Sueños de libertad' – Martes 4 de marzo

Los Merino se lamentan de haber estado a punto de perderlo todo por culpa de los planes de Jesús con los franceses. No obstante, el sueño de sacar adelante el balneario parece evaporarse aunque Joaquín todavía cuenta con esperanzas de poder cumplir el sueño de su padre.

Carmen regresa a la colonia con gran acogida de sus compañeros y amigos. Y si hay alguien que muestra su alegría con su vuelta es Tasio. Y es que no quiere que las últimas tensiones con su familia estropeen su regreso. Y tras su vuelta, Carmen pretende reconducir sus problemas con Marta, que no duda en felicitarla por su buen trabajo en Lorca.

Por su parte, Claudia le enseña a su tía Manuela a aprender a leer y a escribir en secreto. Mientras que la nueva empleada consigue que Damián se olvide un poco de sus preocupaciones. Tras descubrir que no será el cura que oficie la boda de Marta y Pelayo, don Agustín sospecha que la pareja oculta algo. No obstante, propone encargarse de los trabajos prematrimoniales.

En la fábrica, don Pedro deduce que fue su hermana Irene la que ayudó a que las fotos que exculpaban a Andrés aparecieran y ello lleva a que el Carpena se encare con ella. Por otro lado, Damián no está dispuesto a que Jesús pueda seguir haciendo de las suyas y maniobra para echarle de la empresa proponiendo comprarle sus acciones y expulsarle así de la junta de accionistas.

Tras su visita a la abortera, María sufre mareos. Begoña trata de ayudarla pero teme no poder salvar la vida de su bebé y la suya propia pues ha sufrido una grave hemorragia. Tras ello, Begoña descubre que su cuñada ha abortado y María se niega a acudir a un hospital pues teme que la puedan encarcelar por haber abortado.

Capítulo 259 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 5 de marzo

Begoña consigue que Luz acuda de urgencia para ayudarla ante la gravedad de la salud de María. Y es que la mujer de Andrés parece que ha sufrido una infección tras acudir a la abortera. Y aunque Luz asegura que lo mejor es ir a un hospital, esa opción está descartada para evitar que María pueda ser arrestada. Para tratar de salvarla, Begoña le dona su sangre.

En la tienda, Gema trata de ganarse el favor de Carmen para librarse del trabajo en el almacén y poder ejercer como dependienta. Sin embargo, la encargada de la tienda no se deja manipular por su nueva compañera. Paralelamente, tras interrogar a Tasio sobre lo ocurrido en su ausencia, él termina contándole a Carmen que se ha visto atrapado entre los De La Reina y los Merino.

Y en la fábrica, Joaquín y Luis tienen un fuerte enfrentamiento con Jesús tras lo que sucedió en la última junta con lluvia de reproches. Mientras el De La Reina les recrimina su traición, los Merino no le perdonan lo que les ha hecho. Y para vengarse de ellos, Jesús empieza a indagar sobre el pasado de Luz.

Mientras, Digna comparte un paseo con Don Pedro y él trata de devolverle la ilusión y le pide que no pierda la esperanza en poder sacar adelante el proyecto del balneario. Asimismo, Digna le pide ayuda a Irene pues está preocupada porque Joaquín tenga problemas con el alcohol tras saber que bebió en una reunión.

Por último, Claudia le pide a Fina que le deje el dormitorio de las chicas para poderle enseñar a su tía Manuela a leer y escribir. Paralelamente, Gema percibe que las chicas le hacen el vacío en la tienda. Finalmente, Andrés se siente culpable al descubrir que María acudió a una abortera y tanto Damián como Begoña tratan de que no se hunda.

Capítulo 260 de 'Sueños de libertad' – Jueves 6 de marzo

María empieza a mostrar una leve mejoría en su estado de salud, aunque no está en condiciones de abandonar la mansión, por lo que Damián accede a que permanezca hasta que se recupere. Y pese a haberse salvado gracias a que Begoña le donó su sangre, María sigue con gran resentimiento hacia ella y Andrés y no duda en despreciarles.

Por su parte, Jesús descubre que María ha abortado y no duda en mostrarle todo su apoyo. Mientras su padre le vuelve a amenazar y él le deja claro que nunca hará nada por perjudicar a su familia pues tanto él como su hija es uno más de ellos. Por otro lado, Jesús termina descubriendo que Luz no es médico y no duda en utilizar la información para chantajear a Luis: le promete guardar su secreto a cambio de que vote a su favor en las juntas.

Mientras Marta sigue con todos los preparativos de su boda con Pelayo, Fina empieza a darse cuenta del dolor que le provoca este enlace. No obstante, trata de evitar que Marta lo note. Paralelamente, Andrés comparte con su hermana todo lo sucedido con María y ambos no dudan en reflexionar sobre los amores imposibles.

Carmen y Tasio tienen un pequeño enfrentamiento ante los nervios de ambos provocado por el examen de conducir que tiene ella. Y es que parece que a Tasio no le hace demasiada gracia que su mujer sea libre e independiente.

Irene no duda en contarle a don Pedro la preocupación de Digna por los problemas de Joaquín con el alcohol pues ella cree que su jefe pueda volver a caer en el alcoholismo. Eso sí, ambos no dudan en dejar caer que quizás ha llegado el momento de que don Pedro se ponga al frente de la empresa.

Capítulo 261 de 'Sueños de libertad' – Viernes 7 de marzo

Begoña se enfrenta al delicado momento de contarle a Julia que María ha perdido al bebé que esperaba dejando a la niña completamente devastada. Tras ello, María le cuenta a su sobrina que tiene que marcharse de Toledo. Y Digna le recrimina tanto a Manuela como a Damián que no hayan compartido con ella el estado de María.

Ante los nervios de Carmen por su examen de conducir, Fina no duda en ayudar a su amiga parar prepararlo. Mientras que en la tienda, Gema explota ante las chicas tras sentirse completamente desplazada por ellas. Y Claudia decide confiar en Gaspar y le cuenta el gran secreto de su tía Manuela.

Luis opta por compartir con su madre el chantaje al que se está viendo sometido por Jesús después de que Luz le insista en saber qué le ocurre. La amenaza que cierne sobre los Merino deja muy preocupada a Digna, que no duda en contárselo a don Pedro para que pueda ayudarles. Sin embargo, don Pedro sigue conspirando con Irene para que le ayude a sabotear a Joaquín y quitarle la dirección de la empresa.

Por su parte, Joaquín le anuncia a don Pedro que ha conseguido una entrevista con un inversor muy importante que podría ayudar a sacar el proyecto del balneario. Y él no duda en hacerle creer que está de su parte.

Después, Tasio no duda en pedirle perdón a Carmen por su actitud con respecto al examen de conducir y Claudia propone hacer un nuevo viaje de chicas. Finalmente, Digna decide compartir el secreto de Jesús sobre el asesinato de Clotilde y Valentín. Una noticia que podría suponer un giro