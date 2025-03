Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 17 al 21 de marzo: La trágica muerte de un personaje protagonista

'Sueños de Libertad' ha cumplido un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta a los que esta semana se suma Oriol Tarrasón.

Pero además 'Sueños de libertad' vivirá esta semana un auténtico giro de guion que lo cambiará todo con la trágica muerte de uno de sus protagonistas que hará que nada vuelva a ser igual entre los De La Reina y los Merino. Todo supondrá el final de la primera temporada de la serie y el comienzo de la segunda.

En el último capítulo de 'Sueños de Libertad' de este viernes, Claudia le agradecía a Gaspar la ayuda que le está dando a su tía para aprender a leer y escribir. Paralelamente, Fina les pillaba con las clases y se quedaba sorprendida de que la tía de su amiga sea analfabeta. Y Gaspar para disimular le daba un beso. Y Carmen se daba cuenta de los sentimientos del cantinero hacia Manuela.

En la mansión, Begoña seguía mostrando preocupación por el estado de Julia tras enterarse de que Jesús no es su padre. Mientras que la niña al descubrir que Digna es su abuela no dudaba en acercarse aún más a ella y de preguntarle por Valentín, algo que a Jesús no le hace ninguna gracia. Tras ello, Digna le proponía un pacto a su sobrino: ella no le dirá nada de lo que pasó con sus padres a cambio de que él no denuncie a Luz.

Doña Clara le pedía a Pelayo que Fina no aparezca por su boda con Marta. Una decisión que provocaba un conflicto entre Marta y Pelayo. Por su parte, la De La Reina le dejaba claro a su hermano Jesús que no quiere que acuda a su boda dándose cuenta de que su familia le repudia.

Luis sigue muy preocupado por haber perdido el olfato y se sometía a una revisión médica con el temor de que su accidente haya provocado el final de su carrera como perfumista. Por su parte, Górriz difundía un rumor sobre Joaquín tras su encuentro con don Pedro y la propagación de la noticia provocaba que la tensión entre los trabajadores crezca provocando un tenso desencuentro entre Joaquín y Gema.

Consciente de que tiene a todo el mundo en contra, Jesús se reunía con Damián para informarle de la decisión que ha tomado con respecto a su futuro tras haber recibido una propuesta de Brossard. Algo que el patriarca no esperaba. ¿Terminará aceptando Jesús la oferta para marcharse a París? Pero Jesús está dispuesto a marcharse con Julia, algo que su padre ni Digna se lo van a permitir.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 17 al viernes 21 de marzo:

Capítulo 267 de 'Sueños de libertad' – Lunes 17 de marzo

Avance del capítulo 267 de 'Sueños de Libertad'

Tasio está muy enfadado tras su enfrentamiento con los trabajadores después de que Górriz revelara que es un De La Reina poniéndole en entredicho. Le molesta que le acusen de traidor y ser un vástago de Damián. Su estado le lleva incluso a pensar en dimitir y en optar por no ir a la boda de Marta y Pelayo. Pero Carmen trata de tranquilizarlo y de que no haga nada.

Por su parte, Joaquín no está dispuesto a quedarse quieto ante la inquietud de los trabajadores por la bajada de los salarios y no duda en confrontar a Górriz por difundir rumores que afectan a la fábrica. Y finalmente, el encuentro entre ambos acaba en una agresión.

Después Carmen les cuenta lo sucedido a Fina y Claudia en la tienda mientras que Claudia trata de averiguar que pasa entre su tía Manuela y Gaspar. Por otro lado, Fina recibe una fuerte advertencia de doña Clara para que no asista a la boda de Marta y de su hijo.

Jesús le cuenta a María sus planes de marcharse a París con Julia para trabajar en Brossard y ella le propone ser su representante en la empresa para mantenerse cerca de los De La Reina y poder llevar a cabo su plan de acabar con la relación de Andrés y Begoña.

Y cuando Begoña se entera de que Jesús planea llevarse a Julia no duda en enfrentarse a Damián por permitírselo. La enfermera no duda en decir que piensa luchar para que su marido no pueda llevarse a la niña. Mientras que Julia tampoco se toma bien la noticia de irse a Francia con su "padre". Por último, Joaquín termina de asumir que no puede sacar adelante el balneario y Jesús llega a la conclusión de que don Pedro está tramando algo y no duda en amenazarle a él y a Irene.

Capítulo 268 de 'Sueños de libertad' – Martes 18 de marzo

Begoña está completamente desesperada por la decisión de Jesús de marcharse con Julia a París. La enfermera comparte su frustración y su temor con perder a la niña para siempre con Andrés y su amante le promete que hará todo lo posible para ayudarla. Después, Begoña decide contarle a Digna los planes de Jesús de llevarse a su nieta y la matriarca de los Merino toma cartas en el asunto.

En la cantina, Claudia decide interrogar a Gaspar tras saber que le dio un beso a su tía Manuela y el cantinero se muestra nervioso confesándole que lo hizo para evitar que Fina les pillara aunque reconoce que le gustó. Sin embargo, Gaspar teme haber alejado a Manuela con ese beso.

Mientras Marta prosigue con los preparativos de su boda con Pelayo, que aunque es un puro trámite puede hacer que las vidas de ambos cambie para siempre. De hecho, Fina decide no acudir a la ceremonia pues cree que es lo mejor para todos aunque está completamente hundida. Por su parte, Luis sigue viendo como su perdida de olfato le está afectando para poner en marcha un nuevo perfume y paga su frustración con Luz.

En la fábrica, Jesús cita a Górriz para saber que se trae entre manos con don Pedro y presionado por las amenazas del De La Reina el trabajador termina confesando que Carpena le pidió que difundiera un rumor sobre Joaquín entre los empleados. Tras ello, Jesús le advierte a don Pedro que sabe de sus planes para acabar con su primo y le hace un chantaje: no revelará sus artimañas a cambio de que sea su aliado mientras él está en París. Sin embargo, don Pedro no accede a su manipulación.

Después de que Digna proponga contarle a Julia que Jesús mató a sus padres, Begoña opta por proponer que Jesús recupere su poder en la empresa familiar para evitar su marcha a París. Sin embargo, Jesús solo accede a quedarse en Toledo si vuelve a ser el director de Perfumerías De La Reina. Paralelamente Begoña se enfrenta con Damián por su indiferencia con la marcha de Jesús con Julia. Y finalmente, Damián le hace una última propuesta a su hijo pero el encuentro no sale como él esperaba.

Capítulo 269 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 19 de marzo

Begoña está completamente destrozada y es que aunque cuenta con el apoyo incondicional de Andrés, la decisión de Jesús de llevarse a Julia a París la tiene en un sinvivir pues piensa que ya no puede hacer nada para evitarlo. Sin embargo, don Pedro tiene un as bajo la manga que lo podría cambiar todo y es que tiene en su haber la declaración de Jesús confesando que fue él quien mató a Clotilde y Valentín.

Fina hace una visita a Marta en la mansión justo antes de su boda para tener un bonito detalle con su novia. Así, tras decidir no acudir al evento, no duda en entregarle un ramo de flores que ha hecho ella misma. Un regalo que deja a Marta tocada sin poder parar de pensar en el verdadero amor de su vida durante la boda con Pelayo.

La ceremonia entre Marta y Pelayo es un puro trámite como ellos saben. Sin embargo, doña Clara sigue haciendo de las suyas y vuelve a criticar a su nuera provocando un nuevo enfrentamiento entre ellas. Después, la De La Reina decide pasar su noche de bodas con Fina y ambas tienen un apasionado encuentro.

Manuela trata de cuidar a María al ver que es la única que no ha asistido a la boda de Marta y ella se da cuenta de que tiene una nueva aliada en la mansión. Por otro lado, tras la ceremonia Begoña acude a ver a Jesús y le hace una propuesta: que ella también se mude a París para estar cerca de Julia. Algo que él no acepta.

Jesús mantiene una conversación con Gabriel, un misterioso hombre que siente que le está traicionando. Por su lado, Digna decide presentarse en la fábrica con el documento que le ha entregado don Pedro y le deja claro a su sobrino que no va a permitir que se lleve a Julia. Al sentirse acorralado, Jesús intenta negociar con su tía y acepta que Julia se quede en Toledo a cambio de que le entregue la declaración en la que confiesa sus crímenes. Pero Digna no accede pues no confía en él y ambos tienen un un forcejeo mientras Jesús saca una pistola y todo acaba en tragedia.

Capítulo 270 de 'Sueños de libertad' – Jueves 20 de marzo

Tras lo sucedido con Jesús, Digna está completamente perdida y sin saber como afrontarlo pues no es capaz de enfrentarse a su familia. Don Pedro que llegó justo después le propone desaparecer de la empresa y actuar como si nunca hubiera estado allí y ella acepta huir mientras el Carpena manipula lo sucedido.

La convivencia entre Marta y Pelayo no comienza con buen pie después de que ella pasara la noche de bodas con Fina. Ahora la pareja se replantea su acuerdo y si han hecho bien en darse el sí quiero pues todo puede irse al traste si descubren la realidad.

En plena noche, Tasio se presenta en casa de los De La Reina para comunicar que ha sucedido algo en la fábrica y que hay mucha sangre y todos acuden de urgencia. Al día siguiente, todos los empleados amanecen con la presencia de la guardia civil y empiezan a correr los rumores sobre lo sucedido.

Mientras los agentes interrogan a todos para descubrir la verdad ante una Digna incapaz de enfrentarse a su familia y un don Pedro que actúa con frialdad asegurando desconocer lo que pasó. No obstante, don Pedro e Irene se muestran nerviosos porque todo esto les estalle en la frente.

Por último, Begoña le confiesa a Andrés que fue a visitar a Jesús tras la boda para hacerle una propuesta pero el encuentro acabó de la peor manera posible. Y temiendo que todo pueda afectar a la investigación, Andrés le pide a su amante que oculte esa información para evitar males mayores.

Capítulo 271 de 'Sueños de libertad' – Viernes 21 de marzo

Begoña se desahoga con Luz tras los tristes acontecimientos. La incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro y el secreto de que mantuvo una discusión con Jesús la tienen en completa tensión. Y confesarse ante su amiga es su única vía de escape.

Por su parte, Tasio trata de acercar posturas con Damián pero su padre es incapaz de dar su brazo a torcer provocando que incluso le suelte un golpe bajo a su hijastro. Pero lo peor para el patriarca llega cuando el sargento Pontón le interroga. Ante su difícil situación, Manuela trata de apoyar a su jefe.

Mientras Fina trata de apoyar a Marta en estos duros momentos que atraviesa la familia. La recién casada se apoya en su novia y su cercanía provoca que Manuela empiece a sospechar que entre ambas hay algo más que una simple amistad. Por si fuera poco, Pelayo siente celos por la relación de Marta con Fina y su inseguridad le juega una mala pasada y decide marcar territorio ante Fina.

Tras interrogar a Damián, el sargento Pontón también hace lo propio con Begoña. Al ver que su amada está muy nerviosa, Andrés hace lo posible para protegerla de la guardia civil pues sabe que todo puede volverse en su contra y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella no se vea implicada.

Finalmente, Luis con ayuda de Luz le revelan a su hermano Joaquín su grave problema: ha perdido el olfato tras la pelea que tuvo con Jesús. Una mala noticia que recibe el Merino y que complica de nuevo el futuro de las Perfumerías De La Reina.