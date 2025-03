Ana Rosa usa esta demoledora palabra para sentenciar el concurso de Makoke en 'Supervivientes'

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' ya han vivido sus primeros desencuentros en los Cayos Cochinos apenas una semana después del arranque de la edición. Es por eso que este miércoles 'El programa de AR' analizó uno de los principales enfrentamientos, el de Terelu Campos y Makoke, ante el cual Ana Rosa Quintana no ha dudado en tomar partido sin ningún reparo.

No han sido días fáciles en Honduras para los supervivientes, pues el fuerte temporal que sacude a las islas obligó este martes a evacuar a todos los concursantes hasta que la lluvia remitiese. "Estoy triste porque les echo mucho de menos, además con mi novio estaba las 24 horas al día", confesó Makoke horas antes de la evacuación, en una conversación con Terelu Campos que el matinal de Telecinco analizó detenidamente.

Ana Rosa Quintana toma bando contra Makoke tras su último enfrentamiento en 'Supervivientes': "Victimista"

Y es que, las quejas de la ex de Kiko Matamoros no fueron plato de buen gusto para la hermana de Carmen Borrego, que estalló contra su amiga sin pensarlo. "Es que eso es un coñazo", espetó la malagueña. "¿Por qué? Coñazo tú", replicó rápidamente la televisiva. "Porque yo tengo una hija y porque voy a estar triste, qué le pasa a mi hija, si está en la gloria. Es que no puedo con eso de verdad", sentenció Terelu en las imágenes recogidas por el espacio de Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"Venga ya, cinco días, como si fuera un bebé. No la puedo echar de menos ya, porque ella está bien", insistió la madre de Alejandra Rubio cuando Makoke le replicó. Y no dudó tampoco en sembrar la duda sobre la actual pareja de la televisiva, con quién tiene planes de boda tras el concurso. "¿Tú te fías de él? Porque lo mismo puede tener una noche loca por ahí", añadió la hermana de Carmen Borrego.

Y en el plató de 'El programa de AR' parecen no haber entendido demasiado bien la preocupación de Makoke por sus hijos y su pareja tras menos de una semana de separación. "No entiendo que cuando la gente lleva dos días separadas ya se eche de menos", comenzó señalando Ainhoa Arteta mientras Luis Pliego rompía una lanza a favor de la ex de Kiko Matamoros. Sin embargo, Ana Rosa Quintana no evitó mostrarse clara y contundente.

"Si tomas la decisión de irte..."

El periodista le preguntó a la presentadora si ella no extrañaría a su marido de embarcarse en semejante aventura. "Sí, pero no lo diría. Si solo llevas cuatro días no puedes decir eso", contestó tajante la conductora de 'El programa de AR'. "Si tomas la decisión de irte dos meses, a los cuatro días no puedes decir 'qué horror'. No, no. Es un poquito victimista", esgrimió la comunicadora, dejando claro su bando en la pelea estrella de la semana.