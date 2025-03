Jorge Javier señala cuáles son las verdaderas intenciones de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Terelu Campos está siendo, con permiso de Montoya, la concursante estrella de esta edición de 'Supervivientes', que arrancó arrollando en audiencias el pasado jueves, 6 de marzo, en Telecinco. Sobre la participación de la colaboradora de 'De Viernes' en el reality de aventuras se ha pronunciado el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

Lo ha hecho, como viene siendo habitual en él, a través de su blog semanal de la revista 'Lecturas'. Allí Jorge Javier se ha explayado sobre el fichaje de la que fuera su compañera en 'Sálvame', de la que dice que ha sido muy lista. Ya que "ha dejado bien claro desde el principio que va a 'Supervivientes 2025' a retar- se a sí misma". Por lo tanto, en su opinión, "nadie le puede echar en cara que estafa al espectador si se las pira a las primeras de cambio. Haga lo que haga ya ha ganado".

"Primero, porque nadie la veía en 'Supervivientes'. Y ha ido. Segundo, porque ni su propia hija pensaba que iba a tirarse del helicóptero. Y va la tía y se tira. Y tercero, porque no ha dado por saco las tres primeras noches. Todo un logro tratándose de una Campos", bromea el presentador, lanzándole un dardo a Carmen Borrego, quien ya participó en la edición anterior. De ella dice que "tengo entendido que se quería largar desde que pisó tierra hondureña".

Jorge Javier, sobre Terelu Campos: "Calló muchas bocas"

Terelu Campos en el estreno de 'Supervivientes 2025'

Jorge Javier reconoce que estaba "convencido de que se iba a tirar del helicóptero porque la conozco. Terelu calló muchas bocas el jueves pasado. Nadie puede decir que no sepa de tele. Remó a favor de obra y supo estar en cada momento, tarea nada fácil en un formato como 'Supervivientes'. Para empezar está la prueba del bañador. Terelu no es una mujer que a lo largo de su vida haya demostrado mucha querencia por el deporte. No es Makoke".

Además, Jorge Javier también alaba la valentía de la madre de Alejandra Rubio: "Sabe que el cuerpo no es su fuerte y opta por el humor para enfrentarse a las críticas del ojo ajeno". A raíz de esto, pone en valor la importancia de que "en 'Supervivientes', en televisión, haya cuerpos de toda condición". Y "nunca triunfa el mejor cuerpo sino el que mejor conecta con la audiencia, porque sea empático, solidario, simpático, luchador. Pero en ningún caso el cuerpo es fundamental". De hecho, recuerda que el año pasado "venció el veterano Pedro García Aguado a Rubén Torres, un cuerpazo de campeonato".

Las claras intenciones de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

Siguiendo con Terelu Campos, el presentador también reconoce que "no es fácil desprenderse del sentido del ridículo y Terelu lo ha conseguido porque durante últimos años se ha ido quitando caparazones que le impedían avanzar: el sentido del ridículo, el miedo al que dirán y la sombra de la Campos madre". En su opinión, "Terelu se siente más libre que nunca porque ya no está su madre para decirle 'Yo eso no lo haría'".

Por último, Jorge Javier pide no olvidarse de "la edad, que en este caso juega a su favor. Creo que Terelu está en ese punto de la vida en el que quiere divertirse. Y eso implica meterse en historias que antes ni se hubiera planteado. La cosa está clara: unos viven y protagonizan la profesión y otros la comentan escandalizados. Terelu ha decidido vivirla. Ya era hora. 'Supervivientes 2025' le ha llegado en el momento justo. La vida, si te dejas, siempre acaba sorprendiéndote", sentencia.