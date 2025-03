El equipo de 'Supervivientes' comunica la decisión definitiva de Terelu Campos tras pedir abandonar

Ni una semana ha tardado Terelu Campos en activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025'. A pesar de aterrizar decidida en los Cayos Cochinos y sorprender con sus primeros días de convivencia, la hermana de Carmen Borrego parece estar llegando a su límite. Así lo ha desvelado Carlos Sobera durante la emisión de la versión 'Tierra de Nadie'.

Antes de conectar con Terelu, los espectadores de 'Supervivientes' han podido ver unas imágenes en las que la superviviente exigía su abandono. "No, no. Quiero que me saquéis de aquí ahora mismo", ha exigido Terelu Campos.

En el mismo tono, la hermana de Carmen Borrego le ha pedido con cierta soberbia a uno de los trabajadores: "Osea quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña o dónde sea. Yo es que me voy para allá, o sea que yo no bromeo".

Pasada la medianoche, los espectadores de 'Supervivientes' han podido ver las polémicas imágenes de Terelu Campos al completo. Una secuencia que coloca a la "fantasma del futuro" en una comprometedora situación por sus exigencias al equipo. "Yo me las voy a pirar ahora mismo, vamos...", le ha reconocido a Gala después de que ésta le preguntase: "¿Qué necesidad había de estar aquí?".

Una actitud, la de Terelu Campos, que se ha repetido posteriormente con un miembro del equipo: "No, no. Quiero que me saquéis de aquí. Quiero que nos pongáis en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Escucha, no. Llevadme a la cabaña, a donde sea. Yo quiero irme para allá, o sea que no bromeo. Estoy empapada".

El temporal que ha azotado los Cayos ha sido el detonante que ha culminado con su sonora súplica: "Esto es lo que a mí me echa de aquí. Sí, sí. ¿No ves que fisicamente no puedo con la humedad, con los huesos? Estoy chorreando".

La decisión de Terelu Campos sobre su continuidad en 'Supervivientes'

Uno de los momentos más esperados de la noche ha sido conocer la determinación de Terelu Campos sobre su continuidad en el reality. Lara Madrueño ha sido la encargada de comunicar la decisión de Terelu Campos y lo ha hecho al término de la versión 'Tierra de Nadie'. "Voy al grano que es lo que estáis esperando saber... Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que sigue en la aventura", han sido las palabras empleadas por la presentadora.