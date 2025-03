Estalla la tensión entre Makoke y Terelu Campos en 'Supervivientes' con su bronco encontronazo

Poco menos de una semana han tardado Terelu Campos y Makoke en enfrentarse en las playas de 'Supervivientes'. Las dos han protagonizado una bronca en la que Makoke no ha dudado en afearle el escaso apoyo recibido durante los últimos años por la hermana de Carmen Borrego. Ésta no se ha quedado callada puesto que se la ha devuelto reprochándole su actitud con su hija, Alejandra Rubio.

El conflicto ha comenzado a raíz de la intención de Terelu de abandonar. "Igual que tú le has prometido a Alejandra el no llorar, yo les he prometido no abandonar", le ha comparado Makoke. Ante ello, Terelu le ha contestado: "Si te encuentras mal, pues chica". "Yo no me encuentro mal. Yo estoy triste", ha compartido Makoke.

Una actitud nostálgica que ha motivado una nueva crítica por parte de Terelu: "¿Ves? Es que sois un coñazo. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Qué le pasa a mi hija si está en la gloria? Es que no puedo con eso, como si fuesen un bebé. Si llevas cinco días de mierda. Yo no puedo decir que la echo de menos porque ella está bien. Se puede ser madre, novia e hija, pero no hace falta ser una apretada. ¿Yo quiero menos a mi hija que tú a la tuya?".

Estalla la tensión entre Makoke y Terelu en 'Supervivientes'

Los reproches entre ambas no han cesado. "¿Tú crees que tú te has portado bien conmigo?", le ha formulado la expareja de Kiko Matamoros. Sin dudarlo, Terelu ha asegurado: "Yo de puta madre". Pese a ello, Makoke parece tener claro lo contrario: "En momentos duros de mi vida tú no me has apoyado". "He estado en lo que yo he creído y he pensado que era lo más justo", se ha excusado.

Lejos de quedarse ahí, Terelu ha reseñado: "Las Campos tenemos siempre una puta obligación con todo el mundo, pero todo el mundo no lo tiene con nosotras. Si hacemos un cumpleaños y se te ha olvidado estás muerta, pero si Fulanito no te invita a un cumpleaños aquí no pasa nada. A nosotras nos da igual". "No te vengas arriba", le ha advertido Makoke, lo que ha enfurecido a Terelu.

"Nos lo habéis restregado por la cara a todos y habéis empezado a usar ese vocabulario de la manera en la que lo habéis utilizado", le ha reprendido la hija de María Teresa Campos. Por su parte, Makoke ha insistido: "Siempre he dado la cara por vosotras y yo cuando te he necesitado, no te he encontrado. Cuando desgraciadamente falleció tu madre, en el entierro, pero hasta ahí estuvimos dos o tres años en el que no estuviste a la altura".

Terelu Campos abandona la playa: "Estoy hasta el coño de estar aquí"

En ese instante, Terelu ha sacado la artillería pesada recordando los enfrentamientos que Makoke ha protagonizado con Alejandra Rubio en los platós: "Yo no habría tocado a Alejandra como tú la tocaste". "Es que mi hija no te tocaría a ti como si tu hija, esa es la diferencia. Claro es que Anita no trabaja en un programa colaboradora. A mí me dio y yo me defendí", se ha excusado Makoke.

Ante ello, Terelu le ha asestado: "Me inmolo antes de tocarla. Me inmolo y tú fuiste así, que te vio todo Cristo". Así pues, Terelu Campos ha tomado un firme determinación y es que la superviviente ha decidido abandonar la playa que compartía hasta ese momento con Makoke: "Me quiero ir a la otra playa. Estoy hasta el coño de estar aquí".