Joaquín Prat no se silencia más y desmonta así el fichaje de Terelu Campos en 'Supervivientes'

"Terelu Campos activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes' en cuanto empieza a llover". Así ha resumido, con sorna, Joaquín Prat el espectáculo que la colaboradora dio anoche en una complicada gala de 'Tierra de Nadie' marcada por un virulento temporal en Honduras que obligó a cambiar la escaleta por completo y evacuar de urgencia a todos los concursantes.

"Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongáis en un sitio a refugio ahora mismo. Llevadme a la cabaña, donde sea, pero ya, yo no bromeo", se dirigió Terelu al equipo del reality de Telecinco, con esa altivez que le caracteriza y como si ella estuviera por encima del resto de concursantes. "Esto es lo que a mi me echa de aquí. Yo físicamente no puedo con la humedad por los huesos", añadió, deslizando que la tormenta iba a ser el detonante de su marcha. Finalmente, tal y como avanzó Laura Madrueño al final de la gala, la Campos reculó y decidió seguir en la aventura.

Tras ver los vídeos en 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha sido muy crítico con Terelu Campos. "Todo el mundo decía 'qué fuerte es Terelu' y, en cuanto ha llegado la primera dificultad, se ha venido abajo", ha señalado el presentador. "Es que no es una pequeña dificultad, es una dificultad muy grande y tenemos que sumar que ella es claustrofóbica", le ha confrontado Carmen Borrego.

En ese momento, Joaquín ha elevado el tono y ha puesto en un aprieto a la colaboradora: "¿Y entonces para qué vais? ¿Para qué vais sabiendo lo que es Supervivientes?". "Vamos porque se nos contrata para dar otro tipo de contenido, vamos porque Supervivientes no son solo las olimpiadas porque sería un coñazo. La gente ve Supervivientes por entretenerse y a lo mejor Terelu y yo entretenemos más que uno que hace las pruebas fenomenal. Y ese contenido en un reality nos gusta", ha defendido Borrego.

"Pero si abandonas ya no das contenido y, si abandonas a los cuatro días, solo has dado contenido cuatro días", ha confrontado Joaquín Prat. "Pues a lo mejor hasta el abandono es un contenido para el programa", ha insistido Carmen, sacando la cara en todo momento por su hermana.