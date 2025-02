Pelayo Díaz polemiza su participación en 'Supervivientes 2025' con lo que afirma antes de partir

Pese a que aún faltan semanas para que Pelayo Díaz se estrene en 'Supervivientes 2025' saltando del helicóptero, el estilista ha dejado claro a sus futuros compañeros de isla cómo será tenerlo de rival. A punto de embarcarse en su primer reality, el diseñador ha lanzado un claro mensaje al resto del casting sobre lo que no está dispuesto a soportar y su claro objetivo de proclamarse ganador.

En una reciente entrevista para Lecturas, días después de que Beatriz Archidona y Santi Acosta desvelasen en 'De viernes' que el antiguo estilista de 'Cámbiame' encabeza el casting de este año, Pelayo ha dejado más que claro cómo afronta esta nueva aventura. "Cuando voy a un programa la repercusión es enorme, y al día siguiente, diga lo que diga, copo todos los titulares. Eso tiene un valor", comienza subrayando sobre su valor como personaje televisivo.

"Cuando me llamaron pensé: 'Uff, otra vez', porque hace casi diez años negociamos y no llegamos a un acuerdo económico", asegura Pelayo Díaz, que en esta ocasión no se lo ha puesto más fácil al reality estrella de Telecinco. "Les dije 'el caché no ha bajado, ha subido. Han pasado 10 años y en este tiempo, Pelayo como personaje ha evolucionado", explica el estilista a la citada revista.

Y el televisivo tiene claro que su decisión de poner rumbo a los Cayos Cochinos no ha sido plato de buen gusto para muchos de los rostros que le acompañarán en esta edición. "Estoy seguro de que cuando salió mi confirmación alguno de los otros participantes se habrá hecho caquita, y me parece muy bien porque voy a ganar", sentencia el antiguo estilista de 'Cámbiame', dejando clara la actitud con la que llegará a Honduras.

"Me dan igual, mi vida no la decide si va uno o otro. Nadie es tan importante para mí. Yo sí que sé que les doy miedo", insiste Pelayo Díaz en su entrevista para Lecturas, negando tener miedo a enfrentarse a perfiles televisivos más fuertes. Aún así, tiene claro con quién no le gustaría compartir esterilla en la orilla de los Cayos Cochinos. "No podría aguantar un perfil del tipo Bertín Osborne", asegura el estilista.

"Quiero elevar el nivel de los Cayos Cochinos"

"Te pongo un ejemplo del prototipo que me resultaría difícil para la convivencia: el machirulo ibérico, heterosexual. Un Torrente de la vida. No puedo con gente así", asevera el futuro concursante de 'Supervivientes 2025', que se prepara ya para cumplir su principal objetivo de esta aventura. "Quiero aportar mi esencia, quiero un poco de lujo, quiero elevar el nivel de los Cayos Cochinos", asegura el de Oviedo.

"No tengo ropa de Primark, tengo ropa de Dolce & Gabbana, de Dior, El morbo de ver cómo esa seda se va desgastando...", confiesa Pelayo Díaz a Lecturas, adelantando también lo que podrán ver en su concurso. "Pelayo se convertirá en un superviviente. Con taparrabos, barba, palo y a por todas", asegura el estilista, que ha preguntado si volará en business o si podrá llevar "sus maletas de Louis Vuitton" hasta Honduras.

Así, el diseñador encabeza la lista de confirmados en 'Supervivientes 2025' hasta el momento, junto a Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, que regresará a la isla 16 años después de su primera toma de contacto con el reality y la modelo internacional Ángela Ponce. El resto de nombres continuarán desvelándose en los distintos espacios de Telecinco hasta el gran estreno programado para el jueves 6 de marzo.