Nuria Roca traspasa una línea roja en directo y se ve forzada a pedir perdón en 'La Roca'

Nuria Roca, que en los últimos tiempos se ha erigido en una adalid en la batalla contra los bulos, llegando a tener una sección en 'El Hormiguero' destinada a señalar a los medios, dio cobijo a uno de ellos -no poco grave- durante la pasada emisión de 'La Roca', el programa de las tardes dominicales de La Sexta. Así, cruzó una de sus propias líneas rojas.

El magacín abordó las informaciones que apuntan a que Victoria Federica podría tener una nueva ilusión. E ilustró la identidad del supuesto chico con una imagen falsa. Es por ello que la presentadora se ha visto obligada a recoger cable y pedir perdón en la entrega de este domingo, 2 de febrero.

"La semana pasada colocábamos un novio a Victoria Federica y no es que no lo tenga, que tampoco lo sabemos, a ciencia cierta tampoco se ha pronunciado ella, pero sí que es verdad que nosotros le pusimos una identidad al novio que no era", ha comunicado Nuria Roca.

Unas palabras que, desde luego, añaden más gravedad a la desinformación que transmitieron en 'La Roca' el pasado fin de semana en directo. En primer lugar, Nuria Roca reconoce que no saben si la nieta del emérito tiene novio o no realmente, lo que demuestra que se da pábulo a informaciones sin contrastar y basadas en rumorologías.

Y en segundo término, con esas declaraciones, Nuria Roca también ha admitido que jugaron a la lotería a la hora de atribuir una identidad a esa presunta ilusión. "Hablamos del que podría ser el nuevo novio de Victoria Federica pero lo ilustramos con el chico que no era, utilizamos una foto del que creíamos que era Borja Moreno de Oriol y resulta que no, así que desde aquí pedimos disculpas", ha dicho una colaboradora del programa.

"Utilizamos una foto que pertenecía a otra persona, así que vamos a pedir disculpas, por favor, por este error", ha añadido Nuria, disfrazando de "error" una información dada a sabiendas de que no sabían "a ciencia cierta" si era real o no que Victoria de Marichalar tiene una nueva pareja. "La Roca pide disculpas por publicar la fotografía de una persona equivocada el pasado domingo", indicaba un rótulo al unísono.

Acto seguido, 'La Roca' ha proyectado en pantalla la imagen de la que, según ellos, ya sí era la identidad real de ese chico. "Este sí que sería el novio", ha verbalizado Nuria. "Sería". En condicional. Porque, efectivamente, se seguía sin corroborar la información, dando igual si era cierta o no.

"Vamos a pedir disculpas y perdonen", ha reiterado Nuria Roca, protagonizando una contradicción más que evidente al entonar el 'mea culpa' mientras, al mismo tiempo, se continuaba señalando públicamente a un chico sobre el que no han podido confirmar si se trata o no de la pareja sentimental de Victoria Federica.

"¿Pero son novios o no son novios?", ha preguntado entre risas la comunicadora, volviendo a jugar a la tómbola. "Pues no lo sé, estoy intentando que Juan del Val suelte algo de prenda", ha respondido la colaboradora, admitiendo nuevamente que se ha ofrecido una información sin acreditar.