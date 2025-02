Nadie esperaba la sentencia de Rafa Mora cuando le preguntan por su fichaje en 'Supervivientes'

Con 'Supervivientes 2025' a la vuelta de la esquina, son muchos los seguidores del formato que especulan sobre los rostros que conformarán el habitual elenco de estrellas. Y no cabe duda de que los fans de Rafa Mora quieren ver de nuevo al televisivo en los Cayos Cochinos. El ex colaborador de 'Sálvame' no se cortó en rememorar su experiencia en sus redes sociales, contestando a la duda de sí regresaría o no al reality de Telecinco.

Álvaro Muñoz Escassi repetirá experiencia en Honduras 16 años después de su fallido paso por el reality. Lo mismo ocurrió el año pasado con Laura Matamoros y Kiko Jiménez, que pusieron rumbo a la isla sin pensárselo para vivir su segunda oportunidad. Es por eso que los seguidores del rostro de 'Mujeres y hombres y viceversa' han querido saber si este estaría dispuesto a vivir de nuevo la aventura.

Rafa Mora, sobre su paso por 'Supervivientes': "El ser humano suele olvidar lo malo..."

"Después de 15 años te diría que sí", comenzó explicando Rafa Mora, que participó en el reality de supervivencia en 2010. "El ser humano suele olvidar lo malo y quedarse con lo bueno", añadió respecto al recuerdo que guarda de su paso por la isla. Una reflexión que acompañó junto a una fotografía de su aspecto anterior y posterior a su estancia en Honduras, en la cual llegó a perder 16 kilos.

Rafa Mora en Instagram

El valenciano se convirtió en el noveno expulsado de su edición, en un año en el que 'Supervivientes' decidió regresar a sus orígenes mezclando a rostros famosos con anónimos. Precisamente una de las concursantes desconocidas por el gran público se alzó con el cheque de 200.000, siendo María José Fernández la ganadora de ese año. Pero el antiguo colaborador de 'Sálvame' no se fue con las manos vacías del concurso.

Según ha confesado en alguna ocasión, el televisivo llegó a embolsarse entre 5.000 y 10.000 euros por semana, una generosa cantidad que se fue acumulando con los meses, pues fue el noveno concursante en desfilar hacia España. Por ende, Rafa Mora llegó a facturar alrededor de 35.000 y 70.000 euros en sus semanas de supervivencia, haciendo más que rentable su paso por el reality de Cuarzo Producciones.

A eso hay que sumar lo que cobró posteriormente por acudir a cada gala de 'Supervivientes' hasta el desenlace de la edición. Es por eso que el valenciano aseguraba de forma rotunda a sus seguidores de Instagram que volaría de nuevo sin pensarlo hasta los Cayos Cochinos para poner a prueba sus dotes de supervivencia más de una década después.