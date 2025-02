Muchos ponen la lupa en Melody por este detalle de su canción en Eurovisión: ¿Hay plagio?

Melody se alzó con el micrófono de bronce el pasado sábado tras arrasar en el televoto con el 39% de los votos para 'Esa diva' en la gran final del Benidorm Fest 2025. Sin embargo, días después, los seguidores más fieles de Eurovisión no han tardado en observar algunas similitudes entre su elaborada puesta en escena con la que pondrá rumbo a Basilea en mayo y la de una de las grandes favoritas de la última edición.

Voló por los aires, hizo acrobacias, se cambió de atuendo e incluso agitó el pelo como un huracán, todos esos detalles hicieron que la andaluza se hiciese con los 150 puntos que la elevaron por encima del resto de candidatos el pasado sábado. Pero la originalidad de la intérprete está quedando en entredicho después de que algunos eurofans hayan comparado la presentación de 'Esa diva' con la de Angelina Mango en Eurovisión 2024.

Melody, acusada de copiar la puesta de escena de Angelina Mango, representante de Italia en Eurovisión 2024

La italiana se convirtió en una de las grandes favoritas de la última entrega del festival con su tema 'La Noia', colándose en el séptimo puesto del ranking en la gran final. Y es que, la peineta utilizada por Melody durante su actuación recuerda en parte al trono de espinas que vistió el escenario de Mango durante su presentación, así como el mono ajustado color carne que ambas lucen.

Sin embargo, las canciones no guardan ninguna similitud, y mientras la candidatura italiana contó con un gran apoyo, muchos han puesto en entredicho 'Esa diva' por su letra y producción. "Cada uno tiene sus gustos y las opiniones son relativas. ¡Si las mejores canciones que están sonando ahora son las de antes!", aseguró la de Dos Hermanas en un encuentro con la prensa tras su victoria, respondiendo a las quejas de que la propuesta suena "anticuada".

Y aunque su presentación en las dos galas del Benidorm Fest pueda asemejarse con la de Angelina Mango en Eurovisión, Melody ya ha desvelado que la escenografía no permanecerá intacta. "Sí, claro, yo creo que sí, yo le haría algunos cambios. No puedo decir en concreto porque me tengo que sentar a mirarlo, pero yo le haría unos cambios, claro", aseguró la artista en una entrevista para El Televisero.

"Eso es plagiar"

Pero los eurofans parecen tener claro que la sevillana ha tenido muy presente la influencia de 'La noia' para crear su puesta en escena de este año. "Soy yo o la PE de Melody es igual que el de Angelina Mango el año pasado", escribió un usuario de X. "Que cambie la puesta en escena, eso es plagiar a Angelina Mango... en fin", sentenció otro.

El plagio tan descarado de la puesta en escena que ha hecho Floplody a Angelina Mango... #BenidormFestSemi2 pic.twitter.com/e5YqNw1qiQ — H 🌊 (@itsdelreeey) January 30, 2025

