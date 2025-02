Melody, tras ganar el Benidorm Fest, avanza en exclusiva cambios en la puesta en escena de Eurovisión

Melody ha ganado la cuarta edición del Benidorm Fest con la canción 'Esa Diva', que propugna un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres y que hace un breve repaso de su trayectoria profesional desde que era bien pequeña. La intérprete de la famosa canción de "Los gorilas" ha conseguido imponerse al resto de sus compañeros con un 39% de los votos del público. Por detrás, Daniela Blasco con un 18%; y J Kbello, con un 13% del televoto.

De este modo, la andaluza representará a España en el Festival de Eurovisión 2025, que se celebrará en Basilea (Suiza) tras el triunfo de Nemo en 2024. ¿Habrá cambios en la puesta en escena con respecto a la que hemos visto en la semifinal y final del Benidorm Fest? ¿Qué mensaje le lanzaría a la pequeña Melody que arrasó musicalmente cuando era una niña? ¿Qué le debe al colectivo LGTBIAQ+? ¡Nos responde a todo en una entrevista en exclusiva!

¿Crees que podemos ganar Eurovisión con la canción "Esa diva"?

Por supuesto que creo que podemos ganar Eurovisión, claro que lo creo, si no, ¿para qué estamos aquí? En cuanto a los ingredientes que tiene mi canción es un temazo potente vocalmente, escénicamente, visualmente y, por supuesto, un mensaje grandioso y que se entienda el mensaje.

¿Vas a hacer cambios en la puesta en escena sobre le escenario de Eurovisión 2025?

Sí, claro, yo creo que sí, yo le haría algunos cambios. No te puedo decir en concreto porque me tengo que sentar a mirarlo, pero yo le haría unos cambios, claro.

¿Qué le dirías a la pequeña Melody?

Yo le diría olé tú.

¿Incluyes a hombres y colectivo LGTBIQ+ en el mensaje de tu canción?

Yo creo que sí. Con 'Esa Diva' se tiene que sentir identificado todo el mundo, porque es un mensaje universal. A ellos, pues ellos son luchadores igual y les debo, al colectivo... me han dado todo el cariño del mundo, me han apoyado muchísimo así que le debo muchísimo. Todo mi amor para ellos porque el amor es mutuo, el que nos tenemos.

¿Cuál es la parte que más te gusta de la canción?

A mí me gusta mucho lo de Diva, Diva, Diva..., esa parte me encanta a mí mucho, me gusta mucho. Y también esa parte cuando dice: Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera.