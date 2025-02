Leocadia da un vuelco al caso Dolores en 'La Promesa': avance capítulo del miércoles, 26 de febrero

La mancha de sangre de la alfombra sigue siendo una verdadera incógnita para Jana, que esboza una nueva línea de investigación que podría acercarla a la verdad y a desentrañar terribles secretos hasta ahora ocultos. ¿Pudo ser de Tomás cuando fue asesinado en el primer capítulo de 'La Promesa'? Así se lo plantea a Pía Adarre en una charla íntima. Es el punto de partida de importantes giros que se avecinan en la serie de TVE muy pronto y que acabarán con la caída de Cruz.

Cree, además, que el Barón de Linaja pudo ser el verdadero asesino de Tomás cuando intentó ayudarle con el pasado de su madre. En este caso, Jana sigue alejada de la realidad, pues fue Cruz quien verdaderamente le mató, pero en mitad de la conversación Santos ha escuchado a Jana y Pía hablar de su muerte. Santos atará cabos y descubrirá que la señora Adarre fue quien provocó la muerte del padre de la marquesa y le acorralará.

Mientras tanto, Manuel, hastiado de su familia y en especial de los desaires de su madre, ya no esconde más sus sorprendentes planes y se reúne con su padre para informarle de la drástica decisión que ha tomado: quiere abandonar La Promesa con Jana.

A Cruz no le ha pasado inadvertido cómo Ángela empieza a hacer y deshacer en La Promesa a su antojo. La marquesa actúa y le deja las cosas bien claras a la muchacha, con su habitual tono desafiante. Por su parte, Curro no termina de creer la historia que le había contado la hija de Leocadia de que lo iban a casar por conveniencia, pero Ángela ahora tiene certezas y no ceja en su empeño de abrirle los ojos.

María Fernández no está nada convencida de la gran revelación que le ha hecho el padre Samuel sobre sus orígenes, pero el sacerdote se las ingenia para demostrarle que lo que le ha contado ahora sí es la verdad. Además, le confiesa que, por primera vez, ha dudado de su fe por los sentimientos que alberga hacia ella.

Mientras, alentada por Ramona, Jana decide preguntar a Leocadia por Dolores, sin decirle de momento que ella es su hija, y le traslada sus sospechas. Esto dará un giro muy grande a la trama en los próximos episodios de 'La Promesa'. Leocadia parece que sabe mucho más de lo que la antigua doncella podía creer y le apuntala la teoría de que el barón de Linaja pudo matar a Dolores y robar a Curro porque pertenecía a una organización criminal en ese momento. Y Leocadia suelta una bomba más: era amante del barón.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 26 de febrero

Catalina y Martina cambian su opción respecto al futuro de la finca y deciden vender, tal y como Alonso quería. Sin embargo, esta decisión llega demasiado tarde. La ruina es total y hay que meter mano en el servicio, planteándose posibles despidos.

Aconsejada por Ramona, Jana no deja de hablar con Leocadia del pasado de Dolores y le da varias pistas para entender qué es lo que le ocurrió con ella y quién puede estar detrás de todo. La sorpresa que se lleva Jana es tremenda cuando descubre que tiene más información de la que imagina sobre lo que sucedió con su madre y que, con lo que sabe, va a dar un vuelco a este caso.

Tras la amenaza de Santos de contar lo que sabe de la muerte del barón de Linaja, Pía se reúne con las implicadas, Jana, María y Teresa, y deciden mantener el silencio al respecto; aunque la presencia continua de Ana en el palacio no se lo pone nada fácil a Pía.

Por fin, Ángela consigue saber con qué familia pretenden Lorenzo y Cruz casar a Curro y es la prueba definitiva para que el muchacho la crea después de haberle alertado en reiteradas ocasiones. El joven abrirá los ojos finalmente.