Lara Álvarez verbaliza ahora el verdadero motivo por el que abandonó Mediaset y 'Supervivientes'

Está a punto de cumplirse un año desde que Lara Álvarez anunciaba por sorpresa que había decidido romper su contrato de exclusividad con Mediaset después de haber dejado también de conducir 'Supervivientes' desde Honduras'. Ahora se encuentra a la espera del estreno de 'La conexión', un nuevo concurso que presentará en el prime time de La 1.

A lo largo de este año, Lara Álvarez ha hablado en varias entrevistas de su futuro y de su salida de Mediaset. Pero ha sido ahora en una conversación con Beatriz Cortázar para Informalia donde ha hablado alto y claro de por qué decidió dejar Mediaset.

Así, la periodista y colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' no duda en preguntarle a Lara Álvarez si se arrepiente de haber dejado Mediaset donde tenía una estabilidad y un contrato de cadena. "La incertidumbre la tuve cuando tomé la decisión. Sabía que no tenía que seguir vinculada porque por un lado estaba Mediaset y por el otro mi propia empresa y no coincidían los intereses. Fue una salida limpia y respetuosa por ambas partes", responde sin cortapisas.

Lara Álvarez se marchó de Mediaset tras casi diez años siendo una de las caras más reconocidas del grupo con varios formatos como 'Todo va bien', 'GH VIP', 'Dani & Flo', 'Juegos sin fronteras', 'La casa fuerte', 'Secret Story', 'Pesadilla en El Paraíso', 'A tu bola' o 'Me resbala'.

Sin embargo, su salida coincidió con la crisis que sigue atravesando Mediaset en lo que a audiencia e imagen se refiere. En ese sentido, la asturiana asegura que "fue una apuesta personal y profesional de necesidad de evolución y otro tipo de crecimiento". "Había proyectos pero yo buscaba otras cosas. En la vida haces apuestas y por suerte me ha salido bien", remarca.

"De todas formas la vida es larga y nunca se sabe. Me alegro de los años de éxito que tuve en esa cadena pero lo que este año he aprendido es que mi vida ya no gira en torno a los programas y que mi estabilidad profesional va por otros caminos", sentencia.

Lara Álvarez responde a si aceptaría ser concursante de 'Supervivientes'

Ahora que está a punto de arrancar 'Supervivientes 2025', Beatriz Cortázar le cuestiona a Lara Álvarez sobre qué sensación tiene cada vez que arranca una nueva edición. "Me genera una nostalgia muy bonita. Fueron ocho años de mi vida, cuatro meses ahí, mucha gente buena, experiencias inolvidables y una lección profesional y personal insuperable. Piensa que nosotros también nos alejamos de nuestra familia, de nuestras casas… Pasamos allí el covid y te aseguro que no fue fácil.

Y sobre si se vería como concursante de 'Supervivientes', Lara lo tiene claro. "Soy muy aventurera pero en otro estilo. No se puede decir en esta vida 'nunca' pero en mis planes actuales te aseguro que no está. La vida es larga y las circunstancias pueden cambiar para todos. Pero hoy sí te digo que no. Y eso que siempre estoy abierta a proyectos que me ilusionen", confiesa.

Por último, Lara Álvarez también responde a qué le hizo decir que sí a su salto a TVE con 'La conexión'. "Quería llevar las riendas de un programa, aportar mi sello personal, poder tener un contacto más directo con los concursantes. Piensa que en Supervivientes hay muchos límites y temas que no se pueden tocar para que lo de fuera no afecte", concluye.