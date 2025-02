La vida actual de Carlota Boza: de ser hija de Los Cuquis en 'La que se avecina' a su vínculo con Victoria Federica

En los últimos años, hay una serie española que ha destacado por encima de todas y que ha conseguido audiencias increíbles. Por supuesto estamos hablando de 'La que se avecina', la serie creada por los hermanos Caballero, que surgió como una especie de sucedáneo de 'Aquí no hay quien viva'. Estrenada en 2007 en Telecinco, sustituyó la calle Desengaño por la urbanización del Mirador de Montepinar. Aunque no ha conseguido el estatus de culto de su serie madre, al menos ha sido capaz de calar en su público y ha creado personajes para el recuerdo con frases icónicas.

Por ejemplo, tenemos a Antonio Recio, al que da vida Jordi Sánchez. Uno de los personajes más famosos de la serie. También está Estella Reynolds, a la que da vida Antonia San Juan (¿quién no se sabe su canción de 'La mar está fresquibiris'?). Y también, por supuesto, Amador Rivas, al que da vida Pablo Chiapella, y su matrimonio con Maite Figueroa (Eva Isanta), conocidos como los Cuquis, con cuatro hijos en la ficción. Ellos son Nano (Fernando Boza), Rodrigo (Rodrigo Espinar), Amador Jr. (Álvaro Giraldo) y Carlota, a la que interpreta Carlota Boza.

Nacida en 2001 en Madrid, la joven Carlota Boza fue fichada para dar vida a una de las hijas de los Cuquis junto a su hermano en la vida real Fernando. Y ya desde pequeña comenzó en el mundo de la interpretación, pero en el sector publicitario. No fue hasta 2007 que dio el salto a la televisión gracias a los hermanos Caballero y 'La que se avecina'. A raíz de esta serie, Carlota comenzó a hacerse más conocida. La serie de Telecinco es un gran escaparate y la joven actriz lo usó para poder continuar su pasión de actuar.

Carlota Boza y Pablo Chiapella, en 'La que se avecina'.

Tras algunas pausas por motivos escolares, Carlota Boza también participó en un episodio de 'Los misterios de Laura' en TVE. Pero quizá su gran papel fuera de 'La que se avecina' fue en la serie 'La Duquesa'. En ella da vida a una joven Eugenia Martínez de Irujo. Pero es verdad que, conseguir un nombre propio fuera de la serie de los hermanos Caballero siempre es muy difícil. Y eso que Carlota Boza es conocida TikToker, además de haber participado en una edición de 'Bailando con las estrellas'. Precisamente su fama ha sido cuestionada por haters en internet, y ella siempre insiste en lo mismo: no ve nada malo en ser conocida por 'La que se avecina'.

"Hay gente que me escribe por redes sociales como en tono ofensivo diciéndome ‘solo te conocen por La que se avecina'. Ya... ¿y qué? Llevo trabajando en La que se avecina 17 años. Lo normal es que la gente me conozca por ese papel. Malo sería que trabajara durante 17 años en una serie y nadie supiera que trabajo allí", explicó en un vídeo en su perfil de TikTok. Sus siguientes pasos en el mundo de la interpretación aún no están claros, aunque no le disgustaría aparecer en alguna otra ficción de los Caballero. "Me gustaría que mi personaje saliera en 'Muertos S.L.'", confesó en una entrevista reciente. Mientras, se dedica a estudiar Animación en la U-tad, en Las Rozas de Madrid.

Pero si hay algo que también destaque en la vida actual de Carlota, es su amistad con Victoria Federica, hija de la princesa Elena. Ambas se conocieron en el mismo lugar de verano y, desde entonces, son muy buenas amigas. "Yo tenía mi grupo de amigos allí y ella también estaba (...) Fuimos creciendo y con 14 años nos dimos el número y quedábamos también en Madrid", explicó tras compartir una foto en sus redes con Victoria Federica. "En persona es increíble. Es altísima, delgadísima, con una figura espectacular, la ropa le queda divina... Ya quisiera yo que no llego a 1'60 (...) Es muy maja y no me lo recuerdes... Sí, es muy maja y muy agradable, lo que pasa es que tenéis que conocerla".