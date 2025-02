La serie de época de Movistar+ con Javier Gutiérrez y Lalachus que debes ver si te gusta 'La Promesa'

Aunque no lo creamos, nuestra historia está repleta de momentos increíbles para hacer buenas series de época. Siempre tendemos a pensar que lo de fuera es mucho más interesante, pero nos equivocamos. Solo hay que recordar nuestro siglo de Oro, sin ir más lejos. Y eso es lo que han hecho con ‘La vida breve’, la nueva ficción de Movistar Plus+ que se estrena este 13 de febrero. Echar la vista atrás, bucear en nuestro pasado y buscar una historia lo suficientemente interesante para darle una vuelta cómica y presentarla como un gran sátira para hacernos reír.

Creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, responsables de las estupendas 'Días mejores' o 'Reyes de la noche', 'La vida breve' se centra en la historia de uno de nuestros monarcas más olvidados. Estamos hablando de Luis I El Breve, cuyo reinado solo duró 7 meses, convirtiéndolo en el rey más efímero de la historia de España. Ninguneado por la corte, por el pueblo, y habitualmente ridiculizado, llegó al trono tras la abdicación de su padre, Felipe V. Aunque este tenía una corte en paralelo en Segovia, donde se encargaba de seguir gobernando, arreglando los desaguisados de su hijo Luis.

'La vida breve' está bien documentada. Muy bien documentada. Y, obviamente, se toma bastantes licencias para poder contar la historia que realmente quiere contar. Pero el punto fuerte de la serie de Movistar Plus+, que consta de seis episodios (a razón de doble estreno semanal), es su humor ácido y cínico, que busca darle una vuelta a las series de época clásicas. No esperéis una nueva 'La Promesa' o algo similar a 'Isabel', la serie protagonizada por Michelle Jenner. No, aquí nos encontramos una ficción mucho más cercana a la británica 'The Great'. O incluso por momentos, a 'La Favorita', la película de Yorgos Lanthimos.

¿'La vida breve' o 'La favorita'? / MOVISTAR PLUS+

De hecho, guarda muchos paralelismos con esta última en cuanto al humor, aunque en 'La vida breve' todo va un paso más allá. Aquí se disfruta el surrealismo, la absurdez y las situaciones irreverentes. Todo muy en línea con nuestra picaresca española. Y si hemos dicho que está muy bien documentada, también debemos destacar, como siempre en Movistar+, el apartado visual. En colaboración con Zeta Studios, la serie ha alcanzado un acuerdo con Patrimonio Nacional para poder rodar muchas de las escenas en las propias localizaciones donde se desarrolla la historia. Es decir, el Palacio y Jardines de la Quinta del Duque (El Pardo), el Palacio Real y Jardines de Aranjuez (Madrid) y el Palacio Real y Jardines de la Granja de San Ildefonso (Segovia). Un auténtico lujo que da muestras de lo mucho que se ha cuidado la ficción.

La serie comienza ya con una declaración de intenciones, con unos emisarios del rey yendo a la casa de unos pobres a pedirles un cerdo. El hijo se pregunta que por qué tienen que dárselo y su padre responde: "Gracias al rey tenemos todo esto". Ahí se abre el plano y se ve una casa ruinosa repleta de grietas y suciedad. Ahí está la enjundia de la serie.

Humor irreverente, pero con un toque de crítica social que llega hasta nuestros días. Es verdad que podrían ir un poco más allá en ciertas situaciones, y que la gran mayoría de veces son solo pinceladas. Pero la base está ahí, criticando la situación actual de la vivienda, la corrupción o las ansias de poder. Y si el mensaje cala, y consigue llegar más allá, es gracias a su increíble reparto, que está en un estado de gracia perfecto, con las mujeres destacando gracias a sus papeles un poco más complejos.

Primero debemos hablar de Javier Gutiérrez. El actor, protagonista de 'La isla mínima' o 'Campeones' y series como 'Los Serrano' y 'Águila Roja', vuelve a demostrar sus dotes cómicas. Pero en 'La vida breve' lo lleva todo un paso más allá, volviéndose histriónico y burlón. Podría haber caído en la sobreactuación, pero Gutiérrez sabe cuándo parar y cuándo llevar las cosas un punto más allá. Su Felipe V es soberbio, y ya lo vemos desde la primera escena con el sapo imaginario. Su corte paralela dará varios de los mejores momentos de la serie.

Javier Gutiérrez interpreta a un enajenado Felipe V en 'La vida breve'. / MOVISTAR PLUS+

Al igual que su relación con Isabel de Farnesio, a la que da vida Leonor Watling. Una especie de Cersei Lannister a la española, manejando los hilos en la sombra, a su antojo, y sabiendo cómo tener a su marido en la palma de su mano. Watling siempre ha demostrado su gran versatilidad, y en ‘La vida breve’ vuelve a dar muestras de ello de manera ejemplar.

Pero si hay que destacar a miembros del reparto, en el que también encontramos a una desternillante Lalachus (por favor, que le den más papeles en ficciones españolas), es a Carlos Scholz y a María Armenteros. Ambos interpretan a Luis I y a Luisa Isabel de Orleans. Aunque es verdad que la serie se toma la licencia de añadirles unos cuantos años (en la realidad, ambos se casaron teniendo 15 y 12 años respectivamente), sus personalidades tienen ese toque absurdo que hace tan bien la serie. Carlos Scholz está perfecto como un monarca sobrepasado por todo, que lo único que busca es el respeto de su padre, de su corte… y divertirse. Mientras que Armenteros brilla como Luisa de Orlenas, con una personalidad fuerte y arrolladora, algo a lo que no está acostumbrado nadie en la corte española.

En definitiva, 'La vida breve' precisamente funciona por su brevedad. Por solo tener seis episodios con una duración cercana a los treinta minutos. Juega a su favor, dándole buen ritmo y momentos de auténtica carcajada. Aunque destaca por conseguir que tengamos una sonrisa continua según avanzas los capítulos. Y eso que no todo es risa, porque por supuesto hay momentos emotivos y dramáticos. El cambio de género a veces es demasiado brusco, sobre todo cuando se rompe cierto momento muy dramático con el típico chiste de turno. Pero la virtud está en el equilibrio, y 'La vida breve' lo consigue la mayor parte del tiempo.

Así es 'La vida breve'

Como cualquier joven, Luis está a punto de experimentar grandes cambios. Le casan con una prima desconocida y va a heredar el trono de España. En pleno s. XVIII esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero a Luis no se lo van a poner fácil. Con una esposa rebelde, un padre enajenado y una madrastra conspiradora, Luis I tiene que iniciar su reinado. Por suerte para él, los problemas terminarán pronto.