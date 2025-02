José Yélamo desmonta a Ayuso en 'La Sexta Xplica' con una prueba que le pone los puntos sobre las íes

José Yélamo abordó en el último programa de 'La Sexta Xplica' la polémica sobre los tuits de Miguel Ángel Rodríguez cuestionando la veracidad de los testimonios de víctimas de fallecidos en las residencias de Madrid por covid que aparecieron en el formato de Jordi Évole. También trató la controvertida expresión de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, refiriéndose al asunto que le persigue como "esas mierdas".

"Quiero hablar de Miguel Ángel Rodríguez, de la mentira que puso en Twitter que, por cierto, todavía sigue publicada. No borró el tuit a raíz de lo de Évole. Ya saben que acusó a estas personas de no ser realmente víctimas", empezó comentado el presentador de La Sexta, haciendo hincapié en la desfachatez de no eliminar esas publicaciones infames aun admitiendo que son falsas.

En el programa de los sábados apuntaron que esos menosprecios de MAR "son un eco de Ayuso". "Lo que hace es poner un tuit que es falso directamente y no borrarlo. Ahí sigue en su cuenta y esto es lo que tenemos con Miguel Ángel Rodríguez", reflexionó José Yélamo con resignación ante la deriva que está adquiriendo la política actual del fango y la desinformación.

Acto seguido, el comunicador pasaba al momento Isabel Díaz Ayuso y la expresión "esas mierdas" para dejarle completamente retratada en directo: "Y ahora quiero recuperar lo que dijo Ayuso en la Asamblea de Madrid ayer. Vamos a escuchar la declaración entera porque el PP sostiene ahora que Ayuso estaba hablando de vivienda. Vamos a ponerles la declaración entera y saquen sus propias conclusiones".

"Siempre nos están criticando con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias", eran las palabras exactas de Ayuso, por lo que el argumento del PP quedaba desmontado, pues era evidente que se refería al tema de las víctimas por COVID.

"Claro, esas son las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Insisto: ante esa expresión, el Partido Popular sale al corte al decir que estaba hablando de vivienda. Pero insisto: vamos a escuchar entera la declaraciones de Díaz Ayuso y decidan ustedes", incidía de nuevo José Yélamo para desmontarle de un modo más claro y expeditivo.

Tras la reemisión del total en cuestión, Yélamo conectaba con una familiar de una víctima y llegaba a una conclusión: "No me puedo imaginar lo que sentís, y encima que parece que hay una determinación en atacaros a los familiares de las víctimas con bulos", como el de Miguel Ángel Rodríguez. "El comportamiento de MAR acusando a Évole de inventarse un testimonio de un familiar… Luego pidió perdón, pero el tuit continúa en su cuenta", repitió el presentador por tercera vez para dejar también en evidencia la catadura del asesor de Ayuso.