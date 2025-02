Gonzalo Miró deja una clara opinión sobre lo que debe pasar con Karla Sofía Gascón en 'La Roca'

Gonzalo Miró se ha pronunciado en 'La Roca' sobre si Karla García Gascón se debería ver penalizada en su carrera al Oscar por su turbio pasado en redes. La actriz, nominada por la película 'Emilia Pérez', se ha visto envuelta en una gran polémica por unos desafortunados tuits del pasado, cuando no era conocida, que han sido rescatados.

Comentarios tachados de racistas al criticar el aumento de la comunidad musulmana en España y decir que el islam se estaba convirtiendo "en un foco de infección para la humanidad" que se debía curar "urgentemente". En 2021 afirmó que había que "expulsar a los moros" de nuestro país.

Karla García Gascón también realizó una controvertida crítica a la gala de los premios Oscar que se entregaron hace cuatro años: "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo". Son solo algunos ejemplos de sus manifestaciones fuera de lugar en lo que antes era Twitter.

Karla, por su lado, ha pedido disculpas, pero al mismo tiempo ha denunciado una "campaña de desprestigio". La actriz nominada al Oscar asegura que "está claro que hay algo muy oscuro detrás" de la intención de rescatar sus comentarios en X de hace años. Y sobre si esto afectará a las 13 estatuillas a las que aspira su película han debatido en 'La Roca'. Gonzalo Miró ha dejado una reflexión muy destacada.

"Pocas cosas que hacemos en la vida no tienen ninguna repercusión, pero cuando eres un personaje público o cuando te quieres dedicar a algo de lo público siempre lo tiene más todavía. No solo en el mundo del cine", ha empezado valorando el colaborador. "Pero no nos olvidemos de que esto no deja de ser una votación subjetiva de los miembros de la academia como pasaría aquí en los Goya", ha subrayado Miró, apuntado así a la alta posibilidad de que esa polémica que azota a Sofía Gascón influya en el veredicto.

Gonzalo Miró y Juan del Val en 'La Roca'

"Es verdad que allí se hace muchísimo lobby, las productoras importantes trabajan muchísimo con los miembros de la academia para tener más nominaciones y más premios, pero también es verdad que a la hora de conceder un premio a alguien sí se puede tener en cuenta más cosas independientemente de la interpretación", ha comentado Gonzalo Miró, mostrándose a favor de que se puedan valorar otros aspectos más allá del arte o la actuación en una película.

No obstante, sobre si lo personal debe influir a la hora de otorgar o no un galardón, el tertuliano ha admitido entrar en un conflicto interno. "Se han dicho muchas cosas de Woody Allen y para mi es un director que me apasiona o de Roman Polanski y, en cambio, no dejaría de ver 'El Pianista'. Ahora bien, a lo hora de ser un miembro de la academia y dar un premio, sí que puedo tener en cuenta más cosas aparte de la interpretación, porque son opiniones individuales y son subjetivas", ha insistido Gonzalo Miró nuevamente, comprendiendo así una hipotética pérdida del Oscar por ese pasado controvertido de Karla Sofía Gascón en redes.

Acto seguido, Miró ha puesto ejemplos cercanos en los que según qué manifestaciones públicas o comportamientos han pasado factura directamente en lo profesional: "¿Le han pasado o no factura a Willy Toledo sus opiniones políticas a la hora de trabajar? Y me lo llevo al fútbol: a Vinicius le ha pasado factura su actitud en los campos de fútbol a la hora de no darle el balón de oro".

"Volviendo a Roman Polanski, 'El Pianista' es una obra maestra. Entonces, ¿es una película que merece no ser premiada? Pues hombre...", ha proseguido Gonzalo Miró, considerando en este caso que la película no tendría que verse perjudicada por lo que haga el cineasta en el ámbito personal.

Por último, el colaborador de Atresmedia ha planteado una dicotomía. Que de dos miembros de la academia "uno votara una cosa porque sabe separar eso (lo personal de lo profesional) y el otro votara otra porque está incluyendo todo (lo personal y lo profesional) en el mismo saco". "Las dos opciones me parecerían tremendamente respetables", ha sentenciado. En conclusión, vería comprensible tanto que le cancelaran el Oscar a Karla Sofía Gascón como la decisión de no hacerlo.