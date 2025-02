Pedro Ruiz no se contiene y sentencia su clara opinión sobre Karla García Gascón ante la polémica

La actriz Karla García Gascón está siendo sacudida por la polémica después de que usuarios de la red social X hayan rescatado antiguas publicaciones suyas de carácter racista y criticando incluso a los premios Oscar a los que ahora ella está nominada. Un hecho que dificultará que consiga la estatuilla. Y sobre ello se ha pronunciado muy tajantemente Pedro Ruiz.

La intérprete trans está nominada a los premios Oscar por la película 'Emilia Pérez', pero el pasado en redes sociales de Sofía Gascón podría ser un gran obstáculo en su carrera hacia el Oscar.

En primer lugar, por comentarios tachados de racistas. "Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de dar inglés tenemos que dar árabe... y un cordero", llegó a escribir.

Pero los mensajes ofensivos contra los musulmanes no se quedaron aquí. En 2016, Karla García Gascón aseguró que el islam se estaba convirtiendo "en un foco de infección para la humanidad" que se debía curar "urgentemente". Y en 2021, afirmó que había que "expulsar a los moros" de España.

Por otro lado, esos internautas han recopilado también su feroz crítica a los premios Oscar que se entregaron en 2021, criticando sorprendentemente el apoyo a la diversidad que ella reivindica. "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", escribió Karla García Gascón.

La actriz también hizo comentarios muy graves contra George Floyd, un hombre afroamericano víctima del abuso policial en EEUU. Fue asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis, Minnesota, durante el desarrollo de su arresto. Le llamó "drogata estafador".

Pedro Ruiz: "Karla Sofía Gascón se ve perjudicada en su carrera al Oscar por tuits que escribió hace años. No me parece bien"

Ante el revuelo, Pedro Ruiz ha querido dar su punto de vista sobre si debería verse penalizada en su carrera al Óscar por esos lamentables comentarios. "Karla Sofía Gascón se ve perjudicada en su carrera al Oscar por tuits que escribió hace años. No me parece bien. Su labor de actriz es la que es. Lo demás pertenece a su libertad de expresión", ha opinado, dejando claro que su vida personal no debería interferir en lo profesional.

No obstante, el linchamiento ha provocado que Karla Sofía Gascón haya abandonado lo que antes era Twitter: "Lo siento, pero no puedo seguir consintiendo que esta campaña de odio y desinformación afecte más ni a mi familia ni a mí (…) Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación".

Antes, ha pedido disculpas: "Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal".