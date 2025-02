'La Isla de las Tentaciones 8', gala 8: Duras imágenes en las hogueras, el soltero vetado y la soltera vetada en directo

Eros replica a Montoya y da una patada a la tablet

Y al igual que hizo Montoya, Eros se revuelve y se levanta de su asiento y le da una patada a la tablet. «Es que no me lo puedo creer, que me falte el respeto de esa manera, se me cae la cara de vergüenza, no sé que coño es», asegura.

«La tablet es algo sagrado, controlad las emociones, que sea la última vez que le dais una patada al atril», le recrimina Sandra Barneda muy enfadada.