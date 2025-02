El sorprendente pasado de Montoya, la gran revelación de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco

José Carlos Montoya, popularmente conocido como Montoya a secas, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. El sevillano ha acudido junto a su pareja, Anita Williams, para poner a prueba su relación. Ambos se conocieron hace un año, en otro reality de televisión.

Su principal impedimento para comenzar su noviazgo era la distancia, ya que él es de Sevilla, mientras que ella era de Barcelona. Eso les provocó infinidad de inseguridades, pero decidieron intentarlo y luchar por su historia de amor. Aunque, sin lugar a dudas, su mayor prueba de fuego ha sido la de concursar juntos en 'La isla de las tentaciones', y comprobar si son capaces de resistir a la tentación.

El flamenco y el fútbol, las dos pasiones de Montoya

Una de las cosas que tienen en común Montoya y Anita es su pasión por el flamenco, género al que él es muy aficionado desde que era pequeño. Hasta tal punto que decidió dedicarse a ello como cantante. Empezó cantando en pequeños locales de su localidad natal, Utrera, así como en fiestas patronales.

Poco a poco, fue iniciando su carrera artística junto a un grupo musical con el que actuaba en tablaos flamencos o en las fiestas populares de otros pueblos de alrededor. No fue hasta hace poco cuando Montoya decidió sacar su primer single en solitario con su nombre artístico, 'D Montoya'. El tema en cuestión lleva por título 'Me gusta, me gusta', en el que también se estrenó como compositor.

Además del flamenco, la otra gran pasión del concursante de 'La isla de las tentaciones' es el fútbol. El joven estuvo jugando en el equipo de su barrio en Tercera División donde lucía una equipación blanquirroja. Si bien, el equipo de su corazón es el Real Betis Balompié.

En el mundo televisivo, el sevillano debutó en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde intentó pretender a la tronista Carmen Saavedra. Y compartió plató junto a la querida periodista María Teresa Campos. También participó en otro reality en el que no todos hablaban el mismo idioma, y en donde también iba en busca del amor.

En ‘El Chiringuito de Jugones’ que presenta Josep Pedrerol apareció en 2019, sacando a relucir su faceta como cantante al interpretar una de sus canciones en pleno plató, el single «Vaya tela con la Manuela». Durante todos estos años, Montoya ha compaginado sus 'trabajos' televisivos con otro empleo entre semana como conserje de un hotel.